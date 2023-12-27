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Зоолог Стейнер призвал США отозвать претензии на шельф в Арктике
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Зоолог Стейнер призвал США отозвать претензии на шельф в Арктике

Профессор Стейнер: США нужно отозвать претензии на расширение шельфа в Арктике
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Фото: Global Look Press/G&M Therin-Weise
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США необходимо отозвать претензии на расширение континентального шельфа в Арктике и потребовать подобных действий от других стран, чтобы защитить Северный Ледовитый океан. Об этом 27 декабря заявил заслуженный американский зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер.

По мнению эксперта, Северный Ледовитый океан нуждается в бессрочной защите, вместо этого страны «гонятся за ресурсами в Арктике».

«Вместо того чтобы присоединяться к этой гонке за ресурсами в Арктике, все страны должны объединиться, чтобы полностью и навсегда защитить Северный Ледовитый океан», — цитирует его «РИА Новости».

Он напомнил, что США не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, поэтому «ходят по тонкому льду», претендуя на расширение своего континентального шельфа. Ситуацию с расширением американского континентального шельфа он назвал «настоящим беспорядком» и отметил необходимость для США стать лидером в том, чтобы отозвать претензии всех государств на расширение арктического шельфа были отозваны, уточняет «Газета.Ru».

«Я с нетерпением жду того дня, когда Россия вновь присоединится к усилиям международного сообщества по обеспечению полной защиты Северного Ледовитого океана», — заключил он.

Ранее, 25 декабря, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил «Известиям», что заявления Госдепартамента США о расширении притязаний на континентальный шельф в Арктике носят декларативный характер. Он отметил, что зона, на которую претендует американская сторона, находится в пределах признаваемых США границ, в случае с Россией — соглашением Шеварднадзе-Бейкера 1990 года о линии разграничения морских пространств.

В тот же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что госдеп США незаконно заявил о расширении континентального шельфа за пределами 200 морских миль, в том числе в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе. По его мнению, международное сообщество имеет право не признать новые границы.

До этого, 24 декабря, агентство Bloomberg сообщило, что США расширили свои притязания на континентальный шельф. Государственный департамент опубликовал карту притязаний, на которой новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км. Большая их часть находится в Арктике и Беринговом море вблизи границ России и Канады. Также США заявили о праве на шельф в других частях Тихого океана, около Японии и в Атлантике.

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Как отметила директор Полярного института Центра Вильсона в Вашингтоне Ребекка Пинкус, установлен «суверенитет США над морским дном».

Ранее, 11 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение Арктики является для России неоспоримым приоритетом из-за ее стратегического значения и потенциала. Кроме того, с Арктикой связаны укрепление российского энергетического потенциала, расширение логистики и обеспечение обороны.

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