Обозреватель Bloomberg назвал претензии США в Арктике захватом территории

Претензии США на новые территории в Арктике являются «захватом». Такое заявление 4 января сделал обозреватель агентства Bloomberg Лиам Деннинг.

«Односторонний захват Америкой около 380 тыс. кв. миль (984 тыс. кв. км. — Ред.) морского дна является тревожным предзнаменованием для всего мира», — подчеркнул он в статье.

По словам Деннинга, подарок в виде новой территории, который Соединенные Штаты сделали сами себе к Рождеству, равен по площади двум американским штатам Техасу и Нью-Мексико суммарно.

«Вашингтон определяет это как протяженный континентальный шельф страны», — отметил обозреватель.

Ранее, 27 декабря, заслуженный американский зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер призвал США отозвать претензии на расширение континентального шельфа в Арктике и потребовать подобных действий от других стран, чтобы защитить Северный Ледовитый океан.

25 декабря главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил «Известиям», что заявления Госдепартамента США о расширении притязаний на континентальный шельф в Арктике носят декларативный характер. Он отметил, что зона, на которую претендует американская сторона, находится в пределах признаваемых США границ, в случае с Россией — соглашением Шеварднадзе-Бейкера 1990 года о линии разграничения морских пространств.

В тот же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Госдеп США незаконно заявил о расширении континентального шельфа за пределами 200 морских миль, в том числе в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе. По его мнению, международное сообщество имеет право не признать новые границы.

До этого, 24 декабря, агентство Bloomberg сообщило, что США расширили свои притязания на континентальный шельф. Государственный департамент опубликовал карту притязаний, на которой новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км. Большая их часть находится в Арктике и Беринговом море вблизи границ России и Канады. Также США заявили о праве на шельф в других частях Тихого океана, около Японии и в Атлантике.

11 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение Арктики является для России неоспоримым приоритетом из-за ее стратегического значения и потенциала. Кроме того, с Арктикой связаны укрепление российского энергетического потенциала, расширение логистики и обеспечение обороны.

Кроме того, 8 декабря член комитета по развитию Арктики и Дальнего Востока Госдумы Николай Новичков сообщил, что российский парламент изучает вопрос о возможной денонсации Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики на фоне действий недружественных стран. Депутат также выразил мнение, что закрывать российский сектор Арктики необходимо уже сегодня.

Россия ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву в 1997 году, тем самым отказавшись от секторального подхода по определению арктических границ, которого наше государство придерживалось с 1926-го. После ратификации конвенции территорией России считается лишь 12-мильная Арктическая зона, прилегающая к береговой линии материка и островов, остальные воды Арктики признаются открытыми для свободного мореплавания. Эту особенность конвенции во враждебных целях сейчас активно используют государства НАТО, направляя боевые корабли, подлодки и самолеты в экономическую зону России в Арктике.