Соединение энергетических сетей Молдавии и Румынии выступает очередной попыткой власти легитимизировать ликвидацию молдавского государства. Таким образом один из лидеров оппозиционной партии «Возрождение» Александр Нестеровский прокомментировал подписание меморандума о намерении объединить газовые и электросети обеих стран в декабре.

«С каждым днем PASовская власть (правящая партия «Действие и солидарность». — Ред.) уничтожает независимость и суверенитет Молдовы, буквально передавая целые предприятия или руководство ими румынским гражданам или компаниям», — написал он в своем Telegram-канале 5 января.

По мнению Нестеровского, это очередное доказательство того, что референдум о европейском курсе является лишь фикцией, результаты которой никак не повлияют на дальнейшие действия президента Молдавии Майи Санду и PAS.

До этого, 25 декабря, оппозиционная партия «Возрождение» заявила, что Санду совместно с правящей партией «Действие и солидарность» узурпировали как власть в стране, так и идею евроинтеграции. Оппозиция объяснила, что во время участия в референдуме избиратель голосует не за PAS и «только усиливает позиции «желтого» режима». По мнению представителей «Возрождения», не нужна такая европейская интеграция, ценой которой выступают суверенитет, бедность, деградация и разрыв отношений со стратегическими и историческими партнерами.

Ранее, 24 декабря, Санду предложила парламенту Молдавии рассмотреть вопрос о проведении референдума о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). По ее словам, будущее страны — в «европейской семье». Кроме того, глава государства отметила, что намерена баллотироваться в 2024 году на второй срок.