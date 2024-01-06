Реклама
Прямой эфир
Мир
Британский эксперт заявил о панике в ЕС после удара РФ по объектам ВПК в Киеве
Происшествия
Блогеры устроили экстремальный запуск фейерверков из машин в Москве
Армия
Бойцы отряда «Маэстро» провели тренировку в составе казачьего батальона «Терек»
Мир
Блинкен обсудил в Турции вопросы безопасной доставки продукции РФ и Украины
Армия
Системы ПВО РФ уничтожили шесть украинских ракет «Нептун» над Черным морем
Общество
Рэпера VACÍO арестовали еще на 10 суток после «голой» вечеринки Ивлеевой
Мир
В Великобритании назвали раздел Украины единственным решением для Запада
Общество
Участника вечеринки Ивлеевой VACIO повторно задержали за мелкое хулиганство
Мир
В США заявили о невозможности в будущем поставлять ракеты Patriot для Украины
Мир
В Турции обезвредили пойманную рыбаками морскую мину
Общество
Композитор Виктор Екимовский умер в возрасте 76 лет
Общество
Бастрыкин поручил проверить факты отсутствия отопления в Московской области
Мир
Датские СМИ сообщили о задержке передачи Украине истребителей F-16
Мир
Молдавская оппозиция раскритиковала идею о связи энергосетей с Румынией
Мир
Медведчук заявил об угрозе развала экономики Украины в 2024 году

Молдавская оппозиция раскритиковала идею о связи энергосетей с Румынией

Оппозиция Молдавии назвала связь энергосетей с Румынией путем ликвидации страны
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединение энергетических сетей Молдавии и Румынии выступает очередной попыткой власти легитимизировать ликвидацию молдавского государства. Таким образом один из лидеров оппозиционной партии «Возрождение» Александр Нестеровский прокомментировал подписание меморандума о намерении объединить газовые и электросети обеих стран в декабре.

«С каждым днем PASовская власть (правящая партия «Действие и солидарность». — Ред.) уничтожает независимость и суверенитет Молдовы, буквально передавая целые предприятия или руководство ими румынским гражданам или компаниям», — написал он в своем Telegram-канале 5 января.

По мнению Нестеровского, это очередное доказательство того, что референдум о европейском курсе является лишь фикцией, результаты которой никак не повлияют на дальнейшие действия президента Молдавии Майи Санду и PAS.

Игра в поглощение: Молдавия превращается в провинцию Румынии
Кишинев сдает Бухаресту порт, газопроводы и электросети, отказывается от языка

До этого, 25 декабря, оппозиционная партия «Возрождение» заявила, что Санду совместно с правящей партией «Действие и солидарность» узурпировали как власть в стране, так и идею евроинтеграции. Оппозиция объяснила, что во время участия в референдуме избиратель голосует не за PAS и «только усиливает позиции «желтого» режима». По мнению представителей «Возрождения», не нужна такая европейская интеграция, ценой которой выступают суверенитет, бедность, деградация и разрыв отношений со стратегическими и историческими партнерами.

Ранее, 24 декабря, Санду предложила парламенту Молдавии рассмотреть вопрос о проведении референдума о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). По ее словам, будущее страны — в «европейской семье». Кроме того, глава государства отметила, что намерена баллотироваться в 2024 году на второй срок.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024