Санду призвала парламент инициировать референдум о вступлении Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду предложила парламенту рассмотреть вопрос о проведении референдума о вступлении страны в Европейский союз. Ее заявление 24 декабря распространила пресс-служба.

«Наше будущее — в европейской семье, и необходимо четко сказать всей стране, какой путь мы выбираем для Молдавии. Прошу парламент инициировать следующей осенью организацию референдума, на котором голос граждан станет решающим», — сказала глава государства.

Санду также отметила, что намерена баллотироваться в 2024 году на второй срок.

«Мы получили поддержку этого курса со стороны стран-членов, и нам нужна ваша поддержка, дорогие молдаване, для того чтобы добиться успеха. Нам еще предстоит предпринять многие важные шаги, и я готова продолжать, если вы окажете доверие для получения нового мандата в 2024 году», — добавила она.

Ранее, 14–15 декабря, в Брюсселе проходил саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз. Кроме того, сообщество предоставило статус кандидата Грузии.

Молдавские власти подали официальную заявку на присоединение к Евросоюзу в марте 2022 года, а спустя несколько месяцев, 23 июня, наряду с Украиной республика получила статус кандидата на вступление. Помимо них включения в состав ЕС ожидают Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, а также Сербия, Черногория и Турция.