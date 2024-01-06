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Блинкен обсудил в Турции вопросы безопасной доставки продукции РФ и Украины

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи в Стамбуле обсудили вопросы доставки российского и украинского продовольствия на мировые рынки. Об этом 6 января сообщил дипломатический источник в Анкаре.

«Фидан заявил, что Турция не желает [роста] напряженности в регионе Черного моря. Также [на встрече] коснулись вопроса об усилиях Турции по обеспечению безопасной транспортировки на мировые рынки продовольственных товаров, произведенных в РФ и на Украине», — цитирует источник ТАСС.

Кроме того, речь шла и о ситуации в секторе Газа. Фидан выразил опасение, что кризис, который затронул анклав, может распространиться на весь регион. Он также заявил, что Турция считает необходимым скорейшее урегулирование конфликта на основе принципа двух государств.

«Оба министра дали оценку человеческой трагедии, которая имеет место в Газе. Министр Фидан обратил внимание на угрозу для всего региона нарастающих агрессивных действий Израиля и призвал к немедленному прекращению огня», — указал дипломат.

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Ранее в этот день сообщалось, что Фидан провел в Стамбуле переговоры с Блинкеном о ситуации в секторе Газа и вступлении Швеции в НАТО. Поездка Блинкена проходит в рамках дипломатического тура по странам Ближнего Востока и связана с опасениями американской администрации на тему дальнейшего расширения палестино-израильского конфликта. Помимо встречи с Фиданом госсекретарь также провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

До этого, 22 декабря, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отмечал, что сейчас нет смысла в восстановлении зерновой сделки в ее изначальном виде. По его словам, организация рассматривает новые формы соглашения.

9 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что действие соглашения может быть возобновлено только при условии снятия санкций с российских сельскохозяйственных компаний. Дипломат напомнила, что сворачивание черноморской инициативы не привело к катастрофе, которую прогнозировали на Западе. В частности, стоимость зерновых стабильно снижается.

После, 21 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Тунис сообщил, что страна заинтересована в расширении поставок зерна из РФ и Москва к этому готова.

Действие продовольственной сделки завершилось 17 июля по инициативе Москвы ввиду не выполненных западными государствами обязательств перед российской стороной по экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. Руководство страны неоднократно высказывало опасения на тему связанных с ее возможным продлением проблем. Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова вернуться к соглашению при условии, что все его составляющие будут добросовестно реализованы, включая те, что касаются интересов РФ.

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