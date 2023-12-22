Генсек ООН заявил об отсутствии смысла в восстановлении зерновой сделки

Сейчас нет смысла в восстановлении зерновой сделки в ее изначальном виде, заявил 22 декабря Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, организация рассматривает новые формы соглашения.

«Мы находимся на связи с обеими сторонами, пытаемся выработать новые формы. Не думаю, что повторение [соглашения] имеет смысл», — сказал он в ответ на вопрос ТАСС.

До этого, 9 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что действие соглашения может быть возобновлено только при условии снятия санкций с российских сельскохозяйственных компаний. Дипломат напомнила, что сворачивание черноморской инициативы не привело к катастрофе, которую прогнозировали на Западе. В частности, стоимость зерновых стабильно снижается.

Ранее, в конце ноября посол России в Турции Алексей Ерхов отметил, что результатов, которые могли бы привести к возрождению зерновой сделки, к этому моменту нет. Российская часть пакета находится на нулевом уровне. Усилия предпринимаются ООН, но они бесплодны, подчеркнул он.

Действие продовольственной сделки завершилось 17 июля по инициативе Москвы ввиду не выполненных западными государствами обязательств перед российской стороной по экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. Руководство страны неоднократно высказывало опасения на тему связанных с ее возможным продлением проблем. Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова вернуться к соглашению при условии, что все его составляющие будут добросовестно реализованы, включая те, что касаются интересов РФ.