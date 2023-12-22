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Генсек ООН заявил об отсутствии смысла в восстановлении зерновой сделки

Гутерриш: в восстановлении зерновой сделки в изначальном виде нет смысла
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Фото: Global Look Press/Sha Dati
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Сейчас нет смысла в восстановлении зерновой сделки в ее изначальном виде, заявил 22 декабря Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, организация рассматривает новые формы соглашения.

«Мы находимся на связи с обеими сторонами, пытаемся выработать новые формы. Не думаю, что повторение [соглашения] имеет смысл», — сказал он в ответ на вопрос ТАСС.

До этого, 9 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что действие соглашения может быть возобновлено только при условии снятия санкций с российских сельскохозяйственных компаний. Дипломат напомнила, что сворачивание черноморской инициативы не привело к катастрофе, которую прогнозировали на Западе. В частности, стоимость зерновых стабильно снижается.

Ранее, в конце ноября посол России в Турции Алексей Ерхов отметил, что результатов, которые могли бы привести к возрождению зерновой сделки, к этому моменту нет. Российская часть пакета находится на нулевом уровне. Усилия предпринимаются ООН, но они бесплодны, подчеркнул он.

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Действие продовольственной сделки завершилось 17 июля по инициативе Москвы ввиду не выполненных западными государствами обязательств перед российской стороной по экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. Руководство страны неоднократно высказывало опасения на тему связанных с ее возможным продлением проблем. Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова вернуться к соглашению при условии, что все его составляющие будут добросовестно реализованы, включая те, что касаются интересов РФ.

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