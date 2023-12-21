Лавров заявил о заинтересованности РФ в поставке зерна Тунису

Тунис заинтересован в расширении поставок зерна из РФ, Москва к этому готова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 21 декабря на пресс-конференции по итогам визита в Тунис.

«Интерес в расширении поставок нашего зерна налицо. Об этом сегодня и президент Туниса говорил. Мы, как вы знаете, к этому готовы. Благодаря и труду наших аграриев, и погодным условиям <...> уже третий год подряд у нас очень высокий урожай, не такой рекордный, как в прошлом году, но позволяющий нам обеспечить экспорт в практически рекордных объемах прошлого года», — заявил Лавров.

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что Лавров прибыл в Тунис для участия в двусторонних встречах.

Ранее, 4 декабря, Путин рассказал об отправке отечественного зерна в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии. Он отметил, что РФ будет и впредь оказывать помощь Мали, в том числе продовольственную. Кроме того, Россия намерена энергично расширять партнерство с иностранными государствами на гуманитарном и культурном треках.

До этого, 28 ноября, посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что никаких результатов, которые могли бы привести к возрождению зерновой сделки, к этому моменту нет. Дипломат также напомнил, что Россия ранее предложила бесплатно доставлять зерно в беднейшие страны Африки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Ее действие завершилось 17 июля по инициативе Москвы ввиду не выполненных западными государствами обязательств перед российской стороной по экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. Руководство страны неоднократно высказывало опасения на тему связанных с ее возможным продлением проблем.