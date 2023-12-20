Лавров прибыл в Тунис для участия в двусторонних встречах

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Тунис. Его самолет приземлился в аэропорту столицы 20 декабря, сообщил корреспондент «Известий».

Министр во время своего визита в страну проведет ряд двухсторонних встреч.

Ранее в этот день Лавров прибыл в Марокко для участия в заседании Российско-арабского форума сотрудничества. Предыдущее заседание форума проходило в Москве в апреле 2019 года. Затем график проведения встреч был скорректирован из-за пандемии коронавируса.

Во время мероприятия глава МИД РФ и его египетский коллега Самех Шукри обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. Лавров выразил признательность египетской стороне за содействие в обеспечении безопасного выезда граждан РФ из сектора Газа.

До этого, 1 ноября, Лавров обсудил с аккредитованными в Москве главами дипмиссии арабских стран и представителем Лиги арабских государств (ЛАГ) ситуацию в зоне палестино-израильского кризиса. Он также рассказал о предпринимаемых Москвой действиях в Совете Безопасности ООН, которые нацелены на разрешение ситуации политико-дипломатическим путем.