Лавров обсудил конфликт на Ближнем Востоке с послами арабских стран

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 1 ноября, обсудил ситуацию в зоне палестино-израильского кризиса с аккредитованными в Москве главами дипмиссии арабских стран и представителем Лиги арабских государств (ЛАГ).

В своем выступлении российский министр подтвердил позицию РФ в пользу прекращения огня, обеспечения защиты мирного населения, организации эвакуации из региона и освобождения заложников. Он также рассказал о предпринимаемых Москвой действиях в Совете Безопасности ООН, которые нацелены на разрешение ситуации политико-дипломатическим путем.

«<…> он [мирный процесс] должен основываться на решениях ООН и Арабской мирной инициативе <…> в соответствии с которыми результатом урегулирования должно стать создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — сообщается в пресс-службе МИД РФ.

Представители арабского дипломатического корпуса выразили благодарность России за действия, направленные на деэскалацию конфликта и обеспечения гуманитарного содействия населению в секторе Газа.

«Послы были едины в поддержке принципиальной линии о безальтернативности «двугосударственного» решения палестино-израильского конфликта путем переговоров, акцентировав необходимость формирования коллективного механизма посредничества при ведущей роли ближневосточных государств», — говорится в публикации ведомства.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия контактирует со всеми сторонами по вопросу благополучного разрешения ситуации с заложниками в секторе Газа. Она отметила, что в заложниках остаются люди, указавшие российское гражданство в качестве второго. При этом в МИД РФ их всех рассматривают в качестве граждан России.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.