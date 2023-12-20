Лавров прибыл в Марокко для участия в Российско-арабском форуме сотрудничества
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 декабря прибыл в Марокко, чтобы принять участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества.
Самолет главы МИД РФ приземлился утром в аэропорту Марракеш-Менара.
Предыдущее заседание форума проходило в Москве в апреле 2019 года. Затем график проведения последующих встреч был скорректирован из-за пандемии коронавируса.
Как отмечал глава МИД РФ в октябре, форум является «важным механизмом взаимодействия» России и арабских стран.
До этого, 1 ноября, Лавров обсудил с аккредитованными в Москве главами дипмиссии арабских стран и представителем Лиги арабских государств (ЛАГ) ситуацию в зоне палестино-израильского кризиса. Он также рассказал о предпринимаемых Москвой действиях в Совете Безопасности ООН, которые нацелены на разрешение ситуации политико-дипломатическим путем.
Российско-арабский форум сотрудничества между РФ и ЛАГ был учрежден в 2009 году. Согласно меморандуму, подписанному в Каире, основными задачами форума, среди других, являются поддержка усилий для установления и укрепления международного мира и безопасности.