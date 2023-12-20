Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт рассказал о больших поставках российского СПГ в Японию
Мир
Власти ЕС заморозили €28 млрд активов бизнесменов из РФ и Белоруссии
Мир
The Washington Post убрала с главной страницы рубрику о ситуации на Украине
Мир
Генпрокуратура ФРГ подтвердила запрос о взыскании €720 млн российских активов
Общество
Мужчину в Москве приговорили к 14,5 года за тройное убийство в 1995 году
Общество
Памфилова заявила о предложении провести электронное голосование в 29 регионах
Общество
Собянин рассказал о планах продлить МЦД до Твери, Калуги и Тулы
Экономика
Цена барреля нефти Brent поднялась до $80 впервые с 1 декабря
Мир
Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении флага страны
Общество
ЦИК получила заявки 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ
Пресс-релизы
Росприроднадзор открыл выставку работ победителей премии «Экология — дело каждого»
Мир
Чехия и Словакия попросили ЕК сохранить поставки российской нефти
Общество
Аэропорт Волгограда сообщил о возобновлении работы
Общество
ФСБ изъяла в Москве почти 700 кг предназначенных для переправки в ЕС наркотиков
Происшествия
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в центре Москвы
Сюжет:

Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в секторе Газа

0
Фото: пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его египетский коллега Самех Шукри обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. Встреча министров иностранных дел России и Египта состоялась 20 декабря на полях шестой сессии Российско-арабского форума сотрудничества в Марракеше.

«В ходе обстоятельного обмена мнениями по складывающейся обстановке в зоне палестино-израильского конфликта особый упор был сделан на катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа», — говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

Лавров также выразил признательность египетской стороне за содействие в обеспечении безопасного выезда граждан РФ из сектора Газа.

Кроме того, в ходе встречи была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня в палестинском анклаве и налаживания переговорного процесса с целью мирного урегулирования конфликта и реализации законного права палестинцев на создание суверенного государства в границах 1967 года.

Также Лавров и Шукри обсудили сотрудничество Москвы и Каира, в том числе в рамках международных организаций и площадок.

«Был затронут комплекс актуальных вопросов дальнейшего укрепления многопланового российско-египетского сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога и взаимодействия в БРИКС, ООН и на других международных площадках», — говорится в сообщении.

Игра на затопление: потери ХАМАС в секторе Газа составили 6 тыс. бойцов
Как развиваются боевые действия и что происходит с тоннелями в анклаве

Глава МИД РФ прибыл в Морокко для участия в заседании Российско-арабского форума сотрудничества ранее в этот день. Предыдущее заседание форума проходило в Москве в апреле 2019 года. Затем график проведения встреч был скорректирован из-за пандемии коронавируса.

До этого, 1 ноября, Лавров обсудил с аккредитованными в Москве главами дипмиссии арабских стран и представителем Лиги арабских государств (ЛАГ) ситуацию в зоне палестино-израильского кризиса. Он также рассказал о предпринимаемых Москвой действиях в Совете Безопасности ООН, которые нацелены на разрешение ситуации политико-дипломатическим путем.

Российско-арабский форум сотрудничества между РФ и Лигой арабских государств (ЛАГ) был учрежден в 2009 году. Согласно меморандуму, подписанному в Каире, основными задачами форума среди других являются поддержка усилий для установления и укрепления международного мира, а также безопасность.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023