Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в секторе Газа

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его египетский коллега Самех Шукри обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. Встреча министров иностранных дел России и Египта состоялась 20 декабря на полях шестой сессии Российско-арабского форума сотрудничества в Марракеше.

«В ходе обстоятельного обмена мнениями по складывающейся обстановке в зоне палестино-израильского конфликта особый упор был сделан на катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа», — говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

Лавров также выразил признательность египетской стороне за содействие в обеспечении безопасного выезда граждан РФ из сектора Газа.

Кроме того, в ходе встречи была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня в палестинском анклаве и налаживания переговорного процесса с целью мирного урегулирования конфликта и реализации законного права палестинцев на создание суверенного государства в границах 1967 года.

Также Лавров и Шукри обсудили сотрудничество Москвы и Каира, в том числе в рамках международных организаций и площадок.

«Был затронут комплекс актуальных вопросов дальнейшего укрепления многопланового российско-египетского сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога и взаимодействия в БРИКС, ООН и на других международных площадках», — говорится в сообщении.

Глава МИД РФ прибыл в Морокко для участия в заседании Российско-арабского форума сотрудничества ранее в этот день. Предыдущее заседание форума проходило в Москве в апреле 2019 года. Затем график проведения встреч был скорректирован из-за пандемии коронавируса.

До этого, 1 ноября, Лавров обсудил с аккредитованными в Москве главами дипмиссии арабских стран и представителем Лиги арабских государств (ЛАГ) ситуацию в зоне палестино-израильского кризиса. Он также рассказал о предпринимаемых Москвой действиях в Совете Безопасности ООН, которые нацелены на разрешение ситуации политико-дипломатическим путем.

Российско-арабский форум сотрудничества между РФ и Лигой арабских государств (ЛАГ) был учрежден в 2009 году. Согласно меморандуму, подписанному в Каире, основными задачами форума среди других являются поддержка усилий для установления и укрепления международного мира, а также безопасность.