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Военные ВС РФ ударили по месту разработки новейших ракет для ВСУ

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Солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) ударили по месту разработки новейших ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ), благодаря чему военно-промышленный комплекс (ВПК) Киева понес ощутимые потери. Об этом 5 января сообщил украинский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала «Сейчас».

«29 декабря и 2 января они били в том числе и по тем нашим предприятиям, которые производят современную технику — беспилотные летательные аппараты. А также по местам разработки наших новейших ракет», — рассказал Гетьман.

Он также назвал странным тот факт, что некоторые важные данные Украины можно было без труда найти в интернете.

В тот же день экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков на своем YouTube-канале заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли массированные удары по объектам Киева и других городов, чтобы истощить боезапас противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии. Он также добавил, что в России смогли наладить производство на предприятиях ВПК, тогда как на Западе этого сделать не удалось.

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До этого, 2 января, обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский оценил удар РФ по продвинутой военной инфраструктуре Киева. Он отметил, что западные системы ПВО, поставленные Украине, оказались бессильны против российских ракет, которые проломили «зонтик» ПВО. В результате украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, указал он.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов, ремонту вооружения и военной техники, в Киеве и его пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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