Военные ВС РФ ударили по месту разработки новейших ракет для ВСУ
Солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) ударили по месту разработки новейших ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ), благодаря чему военно-промышленный комплекс (ВПК) Киева понес ощутимые потери. Об этом 5 января сообщил украинский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала «Сейчас».
«29 декабря и 2 января они били в том числе и по тем нашим предприятиям, которые производят современную технику — беспилотные летательные аппараты. А также по местам разработки наших новейших ракет», — рассказал Гетьман.
Он также назвал странным тот факт, что некоторые важные данные Украины можно было без труда найти в интернете.
В тот же день экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков на своем YouTube-канале заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли массированные удары по объектам Киева и других городов, чтобы истощить боезапас противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии. Он также добавил, что в России смогли наладить производство на предприятиях ВПК, тогда как на Западе этого сделать не удалось.
До этого, 2 января, обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский оценил удар РФ по продвинутой военной инфраструктуре Киева. Он отметил, что западные системы ПВО, поставленные Украине, оказались бессильны против российских ракет, которые проломили «зонтик» ПВО. В результате украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, указал он.
В этот же день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов, ремонту вооружения и военной техники, в Киеве и его пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.