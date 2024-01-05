Икону «Троица» привезли в Храм Христа Спасителя в преддверии Рождества

Икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублевым, в пятницу, 5 января, доставили в храм Христа Спасителя. Об этом сообщается на официальном сайте религиозной организации.

Образ был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Игоря Эммануиловича Грабаря. Там он находился под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем.

Известно, что сейчас икона помещена в специальный киот и установлена у правого клироса храма. Перед Святой Троицей молебен совершил митрополит Григорий в сослужении епископа Кирилла, протоиерея Георгия Мартынова и протоиерея Андрея Марущака.

«В дни празднования Рождества Христова знаменитый образ будет находиться в храме Христа Спасителя, где Святейший Патриарх Кирилл совершит праздничные богослужения», — добавили в пресс-службе храма.

2 ноября 2023 года специалисты реставрационного совета при Минкультуры России понаблюдали за тем, как соблюдаются мероприятия по сохранению иконы «Святая Троица» Андрея Рублева, и не выявили никаких разрушительных процессов в ее состоянии.

В реставрационный Центр имени Грабаря икону «Святая Троица» Рублева привезли 19 июля. Специалисты забрали шедевр живописи из храма Христа Спасителя и выехали в Центр Грабаря в сопровождении автомобилей ДПС. Икона была помещена в специальный футляр и перевозилась в оборудованном для этого уникальном фургоне.

15 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче иконы из Третьяковской галереи Московскому патриархату. После этого, 4 июня, «Троицу» доставили и установили в центре храма Христа Спасителя, в котором она находилась до 19 июля.

Икона «Троица» — главное произведение Андрея Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов. После революции в 1929 году ее передали в Третьяковскую галерею, где икона хранилась до последнего времени.