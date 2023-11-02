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В Минкультуры заявили об отсутствии деструктивных изменений в «Троице» Рублева

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Специалисты реставрационного совета при Минкультуры России понаблюдали за тем, как соблюдаются мероприятия по сохранению иконы «Святая Троица» Андрея Рублева, и не выявили никаких разрушительных процессов в ее состоянии. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы подвели итоги наблюдения за более чем двухмесячным пребыванием иконы в Центре [имени И. Э.] Грабаря. Деструктивных изменений не наблюдается. Всë стабильно. Можно сказать, условия созданы идеальные. Это наблюдение важно для дальнейшего уточнения параметров ее хранения в будущем», — приводятся слова гендиректора Центра имени И. Э. Грабаря Дмитрия Сергеева в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что за состоянием сохранности иконы наблюдают ежедневно, для ее хранения созданы абсолютно прозрачные условия.

Участниками реставрационного совета стали сотрудники Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа, Музея имени Андрея Рублева, Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и Института искусствознания.

Образное определение: рублевская «Троица» переехала из ХХС в Центр Грабаря
Сколько продлятся работы по сохранению легендарной иконы

В реставрационный Центр имени Грабаря икону «Святая Троица» Рублева привезли 19 июля. Специалисты забрали шедевр живописи из храма Христа Спасителя и выехали в Центр Грабаря в сопровождении автомобилей ДПС. Икона была помещена в специальный футляр и перевозилась в оборудованном для этого уникальном фургоне.

Как отмечала заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова, в центре обеспечены такие же условия хранения, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: поддерживается температура 19 градусов и влажность 50%.

15 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче иконы из Третьяковской галереи Московскому патриархату. После этого, 4 июня, «Троицу» доставили и установили в центре храма Христа Спасителя, в котором она находилась до 19 июля.

Икона «Троица» — главное произведение Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов. После революции в 1929 году ее передали в Третьяковскую галерею, где икона хранилась до последнего времени.

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