Икону «Троица» оставят в храме Христа Спасителя до 19 июля

Минкультуры России по просьбе Русской православной церкви (РПЦ) продлило пребывание иконы «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля, сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 18 июня.

В Минкультуры уточнили, что решение связано с просьбами представителей церкви дать возможность верующим поклониться иконе на праздник преподобного Сергия Радонежского.

Также в министерстве сообщили, что икона в стабильном состоянии: резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано. «Троица», как заверили в Минкультуры, находится под пристальным вниманием экспертов.

15 мая сообщалось, что «Троица» была возвращена Русской православной церкви. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

В начале июня «Троицу» доставили и установили в центре храма Христа Спасителя в специальную капсулу. Транспортировка иконы проходила на специальных автомобилях, которые оборудованы пневматической подвеской, системой климат-контроля и различными системами безопасности.

Икона «Троица» — главное произведение Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.