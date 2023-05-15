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Икону «Троица» Андрея Рублева вернули РПЦ

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Икона «Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым, была возвращена церкви. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Отмечается, что в течение года образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. После этого он вернется на свое историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

«Троица» находилась на территории лавры до 1920 года, после чего была передана в ведение Народного комиссариата просвещения СССР. В 1929 году икона поступила в собрание Государственной Третьяковской галереи, где и хранилась до настоящего времени.

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В июле 2022 года «Троица» временно размещалась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в стеклянном саркофаге. Позже она вернулась в Третьяковскую галерею. Реставраторы отметили, что видимых признаков ухудшения состояния образа не выявлено.

«Святая Троица» — главное произведение иконописца Андрея Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.

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