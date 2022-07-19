Икону «Святая Троица» Андрея Рублева вернули в Третьяковку

Икона «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева вернулась в Государственную Третьяковскую галерею из Свято-Троицкой Сергиевой лавры, теперь она находится в привычных для нее условиях хранения. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает Министерство культуры РФ.

Как отмечают реставраторы, видимых признаков ухудшения состояния иконы не выявлено.

«После детального и всестороннего обследования иконы будет принято решение о сроках возвращения «Троицы» на привычное место в экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке», — говорится в сообщении.

«Святая Троица» — главное произведение иконописца Андрея Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов. До 1917 года икона находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, однако потом она была передана в Третьяковскую галерею.

17 июля сообщалось, что икону разместили в лавре Сергиева Посада в стеклянном саркофаге.



В апреле 2021 года в Псковский музей-заповедник вернули отреставрированную икону «Святая Троица с избранными святыми». Ее восстановили в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. На иконе изображены святые, которые обращают молитвы к Святой Троице. Среди них — Александр Невский в монашеском облике. Как известно, князь перед своей смертью принял монашеский постриг.