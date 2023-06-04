Опубликованы кадры установки иконы «Троица» в храме Христа Спасителя

Икону Андрея Рублева «Троица» доставили и установили в центре храма Христа Спасителя. Кадрами поделилось в воскресенье, 4 июня, Министерство культуры РФ в официальном Telegram-канале.

«Транспортировка иконы проходила на специальных автомобилях, которые оборудованы пневматической подвеской, системой климат-контроля и различными системами безопасности», — рассказали в ведомстве.

«Троицу» установили в специальную капсулу, которая поддерживает режим необходимой влажности. Также в пресс-службе Минкультуры добавили, что за иконой в храме будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи.

Как сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата 2 июня, икона будет находиться в храме Христа Спасителя с 4 по 18 июня. После ее отправят на реставрацию.

Подойти к «Троице» можно будет ежедневно с 10:00 до 19:00 (по воскресеньям — после литургии).

15 мая сообщалось, что «Троица» была возвращена Русской православной церкви. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Отмечалось, что в течение года образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. После этого икона должна будет вернуться на свое историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

В июле 2022 года «Троица» временно размещалась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в стеклянном саркофаге. Позже она вернулась в Третьяковскую галерею. Реставраторы отметили, что видимых признаков ухудшения состояния образа не выявлено.

Святая «Троица» — главное произведение иконописца Андрея Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.