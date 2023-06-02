В РПЦ подтвердили перемещение иконы «Троица» в храм Христа Спасителя 4 июня

Икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя с 4 по 18 июня. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

«Во время пребывания в храме Христа Спасителя древний образ будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при строгом контроле температурно-влажностного режима, требуемого для сохранения памятника», — приводит сообщение отдела ТАСС.

Также отмечается, что принесение иконы обеспечит Министерство культуры РФ. Допуск к святыне для поклонения будет осуществляться с 10 до 19 часов (по воскресеньям — после литургии).

В целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до часа.

15 мая сообщалось, что «Троица» была возвращена Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Отмечалось, что в течение года образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. После этого икона должна будет вернуться на свое историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

В июле 2022 года «Троица» временно размещалась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в стеклянном саркофаге. Позже она вернулась в Третьяковскую галерею. Реставраторы отметили, что видимых признаков ухудшения состояния образа не выявлено.

«Святая Троица» — главное произведение иконописца Андрея Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.