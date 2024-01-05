Рождество Христово в 2024 году: расписание богослужений, приметы, гадания

По новоюлианскому календарю 7 января верующие отметят один из главных христианских праздников — Рождество Христово. Торжество проводится в честь рождения Иисуса Христа, которого христиане почитают как Спасителя человечества. С этим событием связано множество традиций, обычаев и рождественских гаданий. В 2024 году праздник выпадает на предпоследний день новогодних каникул. Как встретить Рождество, что можно и нельзя делать — рассказывают «Известия».

Рождество Христово 2024: что за праздник, история и традиции

Рождество входит в двенадцать главных двунадесятых христианских праздников, которые посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Изначально верующие отмечали Рождество и Крещение в один день — 6 января. Праздник назывался Богоявлением, и изначальный его смысл был в прославлении явления Сына Божия во плоти. Однако впоследствии даты почитания этих событий разделили.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Упоминания дня рождения Христа 7 января по юлианскому календарю (25 декабря по григорианскому календарю) появились уже в IV веке н.э. в римском хронографе. Из-за различий в календарных исчислениях Римско-католическая церковь и протестанты празднуют Рождество 25 декабря, а Русская, Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви отмечают Рождество 7 января. В 2024 году этот праздник входит в череду новогодних выходных и выпадает на воскресенье.

Праздник Рождества знаменует появление на свет Иисуса Христа. Согласно Библии, Дева Мария, которой было предрешено стать матерью Иисуса, со своим мужем Иосифом прибыли в город Вифлеем на перепись населения. Они не нашли в городе места для ночлега, поэтому остановились в пещере , куда на ночь загоняли домашний скот. Именно там и родился Иисус Христос.

Появлению на свет младенца предшествовало пророчество, обещавшее пришествие в мир Спасителя. Когда Христос родился, на небе зажглась яркая Вифлеемская звезда, которую сочли вестником радостного события. Путешествующие волхвы заметили небесный знак и явились к месту рождения Иисуса. Мудрецы поклонились новорожденному и Богородице и преподнесли ему драгоценные дары — золото, ладан и смирну.

О рождении Иисуса вскоре узнал правитель Иудеи царь Ирод. В пророчестве было сказано, что родившийся младенец в будущем станет царем Иудейским, поэтому рассерженный Ирод приказал найти и уничтожить ребенка. Однако к Иосифу явился ангел, который предупредил его об опасности, поэтому семья успела спрятаться. Позже Мария с младенцем и Иосиф отправились в Египет, где им удалось избежать страшной расправы и спасти жизнь Иисуса Христа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

На основе этого поверья появилась традиция украшать дом к 7 января рождественской символикой. Верующие размещают в квартире композицию вертепа — пещеры, где родился Иисус Христос. В доме зажигают свечи и ставят рождественскую елку — символ евангельского дерева, ветками которого Мария закрывала вход в пещеру, чтобы спрятаться от Ирода. На праздничную ель вешают игрушки в форме восьмиконечной Вифлеемской звезды и цветные ленты.

Рождество Христово: расписание богослужений 6 и 7 января 2024 года

График рождественских служб в российских храмах ориентирован на расписание богослужений в Храме Христа Спасителя.

Так, 6 января в православных храмах отпраздную рождественский сочельник. В 9:00 утра в этот день пройдет литургия святого Василия Великого, а в 17:00 начнется всенощное бдение. С 21:00 в храмах начинают проводить праздничные богослужения в честь Рождества Христова, которые продлятся до утра.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В сам день Рождества утренняя литургия начинается также в 9:00, а в 17:00 служат великую вечерню , при которой в алтарной части открываются Царские ворота, и священник вместе с диаконом совершают полное каждение храма со свечами и кадилом.

Рождественские гадания и колядки

На Руси в Сочельник было принято колядовать. Дети наряжались в костюмы ангелов, пастухов или животных и ходили по домам друзей, родственников и соседей, пели им рождественские песни — колядки, прославляющие Рождество, а хозяева домов угощали их за это и дарили подарки. Нуждающимся подавали милостыню, а путника желательно было накормить и приютить в рождественскую ночь.

Ночь с 6 на 7 января считали особенной, когда можно было узнать свое будущее или найти ответ на нужный вопрос при помощи гаданий. На Рождество девушки чаще всего гадали на любовь, урожай, детей и семью. Для проведения магического ритуала часто использовали различные предметы быта — зеркало, расческу, свечи, нитки и другие вещи, которые по поверью сохраняли энергетику человека.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Девушки часто хотели узнать имя будущего мужа при помощи гадания. Для этого они выходили поздно вечером на улицу, подбегали к первому встречному мужчине и спрашивали его имя. Как зовут прохожего, так и будут звать суженого.

Гадание на мокром полотенце помогало узнать, сбудется ли загаданное желание. Для этого нужно было вечером вытереть лицо полотенцем и повесить его сушиться на ночь. Если утром оно было полностью сухим, значит, желание сбудется, а если оставалось влажным — нет.

Фото: РИА Новости/Виктор Драчев

Пересечение нескольких дорог на Руси считали нечистым местом, где проходит символическая граница между земным и загробным миром. Гадающие приходили на перекресток ровно в полночь и прислушивались к звукам вокруг. Если раздавался веселый смех или пение — можно было ожидать скорое замужество или удачный год. А звуки плача, наоборот, символизировали печальные известия.

Однако Православная церковь не приветствует гаданий, поскольку они противоречат библейским канонам и заветам.

12 блюд, которые должны быть на рождественском столе

Перед праздником верующие соблюдают строгий Рождественский пост, который длится 40 дней. А в канун Рождества (Сочельник), православные по традиции не начинают трапезу, ожидая появления на небе первой звезды.

После церковной службы у православных принято всей семьей собираться за праздничным столом. На Руси само место трапезы посыпали сеном — в память о вертепе, в котором родился Иисус Христос. Согласно русской традиции, для рождественского стола обязательно готовили 12 блюд. Такое количество символизирует число апостолов, которые были последователями и учениками Христа.

Обязательными угощениями были сочиво и кутья — блюда из пропаренных злаков с медом. К Рождеству варили ароматный узвар (взвар) — компот из сухофруктов с медом , в который любили добавлять сушеные и моченые ягоды. Блины, калачи, пироги с картошкой и грибами и другую выпечку также обязательно ставили на стол . В качестве закуски ели овощные салаты или винегрет. Блюда из капусты были очень популярны на рождественском столе, хозяйки часто готовили голубцы с кашей и кислые щи, поскольку капустные листы символизировали продолжение рода.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Зажиточные семьи могли позволить себе приготовить на Рождество богатый стол , на котором помимо постной пищи было обилие мясных и рыбных блюд: заливное, жареная рыба, студень, молочный поросенок с начинкой из каши, свиная голова с хреном, домашняя свиная колбаса и жареный гусь. На десерт любимым лакомством были медовые пряники.

Рождество 2024: народные примеры, что нельзя делать

Многие рождественские приметы в старину связывали с погодой, которая помогала определить, каким будет следующий год. Считалось хорошей приметой, если на Рождество выпадал снег. Чем его больше, тем благоприятнее будет год. Сильная метель в этот день предвещала раннюю зиму, снежная и морозная погода — жаркое лето, а теплая погода обещала холодную весну. Если праздник выпадал на новолуние, говорили, что урожай будет скудным.

Гадали и на день недели, в который выпадало Рождество. Например, если праздник отмечался в понедельник — прогнозировали теплое лето и много грибов в лесах, вторник и четверг предвещал заключение брака в текущем году, а среда сулила удачу в рыбалке и охоте. В 2024 году Рождество пройдет в воскресенье, а значит, по поверью, год принесет множество радостных событий.