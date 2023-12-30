По щучьему веленью: чем заменить дорогую красную икру

Россияне никогда не едят так много, как в новогодние праздники. Обильный стол становится настоящим испытанием для здоровья наших соотечественников. Однако врачи считают, что если соблюдать режим питания и есть в меру, то проблем не будет. В чем польза традиционных новогодних блюд, как выбрать качественную икру и какую начинку предпочесть для утки или гуся — в материале «Известий».

Когда садиться за новогодний стол

Когда деликатесов много, трудно контролировать количество съеденного. Чтобы избежать переедания, лучше не садиться за праздничный стол голодными, советует заместитель главного врача по клинико-экспертной работе одной из клиник сети «Медси» Ольга Куулар. К счастью, рекомендации врачей в этом случае совпадают с народной традицией — провожать старый год за несколько часов до боя курантов.

— Обязательно нужно позавтракать и пообедать, не нарушая привычный режим питания. Рекомендуем приступать к еде до полуночи. В этом случае съеденная пища усвоится лучше, а утром вы не проснетесь с чувством переполнения желудка, — комментирует Ольга Куулар.

Диетолог телемедицинского сервиса «Доктис» Лариса Фаерман также считает, что в праздничные дни лучше соблюдать привычный режим питания, допуская лишь незначительные отклонения. Это позволит поддерживать необходимое количество калорий, не набрать лишние килограммы и избежать нежелательных последствий для желудка и кишечника.

Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

— Плотный традиционный праздничный ужин планируйте в период с 20:00 до 22:00, а в новогоднюю ночь лучше оставить на столе фруктовые и овощные нарезки, легкие закуски и сыры. Даже в Новый год нужно помнить о «правиле одной тарелки», треть которой составляют свежие овощи, треть — основное блюдо (мясо или рыба) и еще одна треть приходится на гарнир (рис, гречку и др.), — говорит Лариса Фаерман.

При подготовке праздничного застолья следует уменьшить калорийность и жирность блюд. По словам Ольги Куулар, 80% угощения должны представлять легкие закуски, а на калорийные деликатесы, в том числе любимые россиянами оливье и селедку под шубой, лучше оставить не более пятой части трапезы. Тем, кто идет в гости, лучше перекусить дома перед ужином, чтобы из-за разгулявшегося чувства голода не наесться перед сном.

— Лучше всего, если на столе будут рыбные блюда и морепродукты, салаты из свежих овощей, зелени и фруктов, заправленных натуральным йогуртом и соком лимона или граната. Не рекомендуется готовить впрок — 1 января нужно вернуться к привычному режиму питания , — продолжает Ольга Куулар.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Во время праздничного застолья врачи советуют делать перерывы на танцы, подвижные игры и прогулки: организму важно интенсивнее перерабатывать калории. Хотя по утрам в праздники появляется возможность спать дольше или засиживаться допоздна, лучше не отклоняться от привычного режима дня больше чем на два часа.

Лариса Фаерман советует 1 января завтракать не позже 11:00 утра — в этом случае лучше работает метаболизм. Завтрак должен быть сытным и полезным, например, это может быть каша с фруктами

— Проблема новогоднего стола в том, что в нем, как правило, многокомпонентные блюда — салаты с большим количеством ингредиентов и майонеза. Однако для организма чем проще блюдо, тем оно полезнее. Поэтому нужно постараться сбалансировать меню и добавить в него овощей и нарезок, а майонез заменить на йогуртовые заправки, — подсказывает диетолог.

Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Врач советует отдать предпочтение постной говядине или телятине, курице, индейке. Следует избегать сладких и газированных напитков. И хотя хлебосольные хозяйки вряд ли обойдутся пресными блюдами, свои плюсы есть и у традиционных сытных угощений.

Селедка под шубой: рецепт, польза

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова считает, что селедка под шубой полезна, если она приготовлена из качественных продуктов и заправлена домашним майонезом из оливкового масла, яиц и горчицы с добавлением небольшого количества соли и сахара . Морковь — источник каротиноидов, в частности, предшественника витамина А — бета-каротина. Корнеплод богат минералами: калием, фосфором, кальцием, магнием, железом. Есть в морковке и витамины группы В, а также аскорбиновая кислота и витамин красоты Е.

Фото: Global Look Press/Elena Mayorova

Свекла содержит много фолиевой кислоты, которая полезна будущим мамам и всем, кто планирует беременность. В составе яркого овоща витамин С, витамины группы B, железо, марганец, калий, магний, цинк, кальций, натрий, медь и фосфор. Сторонники здорового образа жизни ценят свеклу прежде всего за антиоксидант беталаин — он действует как противовоспалительное средство, эффективен при проблемах с сердечно-сосудистой системой, нарушении обмена веществ и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Картофель в основном состоит из крахмала. В его составе аминокислоты, витамины группы В, фолиевая кислота, витамины С, H (биотин), PP (никотиновая кислота). В клубнях много калия и других микроэлементов, в частности кальция, магния, цинка, селена, йода.

— Природные антиоксиданты флавоноиды содержатся во всех сортах, особенно в фиолетовом картофеле, которому они придают его насыщенный цвет, — поясняет Ольга Лушникова.

Сваренные и охлажденные картофель, свекла и морковь становятся источником резистентного крахмала — пребиотика, который служит пищей для дружественных кишечнику бактерий.

Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

— Эти бактерии, перерабатывая резистентный крахмал, продуцируют полезные для нашего организма короткоцепочечные жирные кислоты. Благодаря этому налаживается пищеварение, снижается сахар в крови, регулируется аппетит. Резистентный крахмал улучшает чувствительность к инсулину, уменьшает воспалительные реакции в организме и даже снижает риск колоректального рака , — говорит Ольга Лушникова.

Сельдь, как и любая другая жирная морская рыба, — ценный источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Это полноценный легкоусваиваемый белок. В любимом деликатесе также содержатся витамин D, селен, цинк, кальций и железо.

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Яйца — кладезь витаминов А, Е, D и группы В. Ценное вещество лецитин служит строительным материалом для обновления и ремонта поврежденных клеток. Минералы кальций, железо, магний, фосфор, цинк и селен необходимы для красоты и здоровья.

— Яичный белок содержит все незаменимые аминокислоты — те, которые в организме не синтезируются, а поступают только с едой, — подчеркивает Ольга Лушникова.

Заливная рыба

Одно из лучших блюд для праздничного стола — заливная рыба. Она богата нутриентами и помогает сохранить красоту и молодость.

— При приготовлении заливного чаще всего используется желатин — это гидролизованная форма белка коллагена, которая очень хорошо усваивается в организме. Его употребление обеспечивает прочность и эластичность соединительных тканей, обладает хондропротекторным действием, улучшает качество кожи, волос и ногтей, способствует ускорению процессов регенерации и заживлению ран, — рассказывает Ольга Лушникова.

Фаршированные курица, утка, индейка или гусь с точки зрения диетолога тоже служат задачам здорового питания. Любая птица — это полезный продукт, содержащий полноценный белок, витамины группы В, ценные минералы, а также аминокислоту триптофан, которая участвует в синтезе гормона счастья серотонина. Но в этом случае как никогда важно соблюдать за столом меру.

Фото: РИА Новости/Виталий Карпов

— Для начинок хозяйки используют рис, гречневую кашу, грибы, творог, сухофрукты, фрукты, картофель и даже блины. Порой получается просто калорийная бомба, — предостерегает Ольга Лушникова.

В качестве начинки врач советует использовать различные овощи и травы. Утку или гуся лучше фаршировать зелеными яблоками — они хорошо впитывают излишний жир.

Предновогодний урожай мандаринов приходится на ноябрь-декабрь, а один из важных принципов здорового питания — употреблять продукты в соответствии с сезоном, когда они максимально полезны. Помимо витаминов и минералов в солнечных плодах содержится клетчатка.

— Регулярное употребление мандаринов укрепляет иммунитет, благотворно влияет на работу кишечника, а также нервной и сердечно-сосудистой систем, повышает настроение , — комментирует Ольга Лушникова.

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Диетолог напоминает, что здоровому взрослому человеку в день нужно съедать 200–400 г свежих фруктов и ягод, в том числе и мандаринов. Причем есть фрукты лучше после основного приема пищи — в качестве десерта. Однако в случае с мандаринами не стоит забывать о мерах профилактики.

— Мандарины нежелательно употреблять при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит, холецистит, гепатит), при мочекаменной болезни, при индивидуальной непереносимости, — предостерегает диетолог.

Детям до трех лет врачи советуют давать мандарины с осторожностью.

Как правильно выбрать икру на Новый год

В новый год хозяйки в буквальном смысле любой ценой стараются поставить на новогодний стол икру. Выбор зависит от финансовых возможностей. Чаще всего наши соотечественники покупают икру рыб семейства лососевых — красную.

— Икра чавычи — ярко-красного цвета, самая дорогая, ее икринки достигают 7 мм в диаметре. Икринки кеты — 6 мм, они правильной шарообразной формы, а по цвету — оранжевые или янтарные. Этот вид лакомства особенно любят японцы, — поясняет Ольга Лушникова.

В России же наиболее популярна икра горбуши. Ее ярко-оранжевые икринки в диаметре около 5 мм. Она нейтральна на вкус и приемлема по цене, поскольку горбуша чрезвычайно плодовита , подчеркивает диетолог.

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

Находит своих покупателей и мелкая, слегка горьковатая икра кижуча, нерки, а также форели (она пользуется особенным вниманием в последнее время).

— Все виды икры отличаются по вкусу и цене, но полезные свойства у них одинаковы. В любой икре много легкоусваиваемого белка (около 30 г на 100 г продукта); витамины А, Д, Е, К, гр. В, минералы (йод, селен, железо, цинк и др); а также омега-3 и лецитин , — рассказывает Ольга Лушникова.

При выборе икры диетолог советует обращать внимание на дату производства. Желательно, чтобы на банке был указан июль-август 2023 года: это время нереста лососевых рыб. Хорошо, если место производства — Сахалин, Владивосток, Камчатка.

— Тара должна быть без повреждений. Вздутая металлическая банка — признак наличия опасных для здоровья бактерий. Ищите на банке маркировку «ГОСТ» и вид рыб семейства лососевых. Идеальный состав: икра, соль (лучше 6%); допустимы в составе растительное масло и сорбиновая кислота (Е200), — разъясняет Ольга Лушникова.

Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Диетолог отмечает, что в емкости должно быть не очень много жидкости. Это легко понять, разглядывая стеклянную банку. А металлическую можно потрясти: чрезмерное «бултыхание» должно насторожить.

— Поддельная икра отличается очень плотными, идеально ровными икринками. Они трудно раздавливаются, липнут к зубам. Присмотритесь: в них отсутствуют глазки-зародыши , — рассказывает Ольга Лушникова.

В день диетологи разрешают съедать два-три чайных ложки красной икры, лучше во время завтрака и в сочетании с овощами или зеленью.

Фото: Global Look Press/Pogiba Alexandra

Черная икра — продукт осетровых рыб. К ним относятся осетр, шип, белуга и севрюга. Икринки этого деликатеса отличаются «хрустящей» текстурой, у лакомства особый, маслянистый, слегка солоноватый вкус с небольшой горчинкой. Эту икру особенно ценят в кулинарии, среди осетровых выделяется вкусом и размером икра белуги: она практически не имеет «рыбного» привкуса.

— По составу черная икра очень близка к красной, но в ней может быть чуть больше антиоксидантов. Черная требует при производстве больше затрат и резервов, да и нерест у осетровых происходит несколько реже, что сказывается на цене деликатеса , — продолжает Ольга Лушникова.

Не всем по карману натуральная икра, кто-то ставит на стол альтернативу — имитацию лакомства. По словам эксперта, в составе такого продукта — рыбный бульон, мясо и жир рыбы, а также экстракты бурых и красных водорослей, желатин, растительное масло и соль плюс красители и ароматизаторы.

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

— Часто в качестве усилителя вкуса используется глутамат натрия. Нельзя сказать, что этот продукт совсем уж вреден — всё-таки рыба, водоросли и желатин придают ему некую ценность. Но он ни в какое сравнение не идет с натуральной икрой , — говорит Ольга Лушникова.