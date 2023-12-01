Новогодние праздники – 2024: когда выходные, как отметить лучше всех
Новый год в России — самый любимый и долгожданный праздник. Предпраздничная суматоха начинается в декабре с закупки елочных игрушек и подарков, а также составления особого, новогоднего, меню. Взрослые и дети с нетерпением ждут приближения январских каникул. Поскольку два последних дня года приходятся на субботу и воскресенье, в этом году жители России на новый год будут отдыхать 10 дней, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Как провести Новый год в 2024 году и что поставить на праздничный стол — в материале «Известий».
Как отдыхаем на Новый год: официальные выходные в России
В январе 2024 года будет 31 день, из которых 14 выходных и 17 рабочих. Согласно постановлению о переносе выходных дней в 2024 году, которое ранее публиковал Минтруд, новогодние праздники начнутся в субботу, 30 декабря, и продлятся до понедельника, 8 января. Последним рабочим днем 2023 года станет пятница, 29 декабря, а первым рабочим днем в 2024 году — вторник, 9 января. На время новогодних каникул приходится один из главных православных праздников — Рождество Христово: его отмечают в ночь на 7 января.
По Трудовому кодексу РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней отдых переносится на следующий после праздничного рабочего дня. Эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева уточнила, что выходные дни (6 и 7 января) будут автоматически перенаправлены на следующий день. В целях рационального использования отдыха суббота 6 января переносится на 10 мая, а воскресенье 7 января — на вторник 31 декабря 2024 года.
Всего в 2024 году работающих по пятидневке россиян ждут три шестидневные рабочие недели (в апреле, ноябре и декабре), пять сокращенных (в январе, феврале, марте, июне и ноябре) и майские праздники.
В России нет единого расписания школьных каникул, всё решается на уровне образовательного учреждения. Часто зимние каникулы — как в модульной, так и в четвертной системе — совпадают с новогодними праздниками для всех россиян. В 2024 году для первоклассников пройдут дополнительные зимние каникулы с 19 по 25 февраля.
Подарки на Новый год – 2024 и новогодний стол в год Дракона
2024 год — это год Деревянного Зеленого Дракона. В китайской традиции дерево считается элементом роста и развития. Согласно восточным преданиям, Дракон несет энергию ярко выраженного успеха, стремление к достижению цели, борьбу и храбрость. Подарки к новому году рекомендуется приобретать заранее, не стоит откладывать покупку на последний момент. Это поможет избежать лишних затрат и предпраздничной суматохи, позволит сэкономить не только деньги, но и время, сохранив праздничное настроение. Считается, что подарок, на котором изображен дракон, принесет удачу и счастье в дом. Дети будут рады получить на новый год игрушечного дракона.
Особое внимание стоит уделить оформлению праздничного застолья. Любимыми лакомствами огнедышащего змея являются рыба, морепродукты и мясо. На столе должны быть свежие фрукты, особенно апельсины и мандарины. Эксперты рекомендуют подать именно восемь мандаринов, выложенных на блюде кругом или восьмиугольником. Ведь число «восемь» в китайской культуре считается священным и приносящим удачу. Не стоит включать в новогоднее меню блюда из кролика, курицы, лука и грибов, поскольку на Востоке полагают, что подобная еда может оскорбить Дракона, привести к расставанию с любимыми и проблемам с финансами.
Счастливыми цветами нового года по восточному календарю считаются золотой, серебряный, белый, серы и алый. При оформлении праздничного стола рекомендуется подобрать украшения схожей цветовой гаммы. Кроме того, праздничную картину дополнят свечи и деревянные фигурки в форме дракона.
Как отметить Новый год – 2024
Крупные туристические площадки расспросили россиян о планах на новогодние каникулы. Согласно недавним выводам аналитиков ЮKassa, туроператора Anex и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», было составлено несколько популярных направлений для отдыха в праздники.
Так, около 50% россиян хотят провести новогодние каникулы, путешествуя по различным регионам страны. По числу бронирований лидируют Санкт-Петербург, Москва и Казань. В топ-10 популярных российских городов вошли Сочи, Калининград, Кисловодск, Зеленоградск, Нижний Новгород и горнолыжный курорт Шерегеш. Еще 15% соотечественников отправятся в теплые страны: Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланку и на Мальдивы.
Аналитики оценили и стоимость жилья на Новый год в разных городах России. Так, в Калининграде средняя цена за ночь в отеле составит 4 274 рубля, а самые дорогие отели ждут туристов в Шерегеше: здесь горнолыжникам придется заплатить до 13 759 рублей в сутки. По данным экспертов, в среднем россияне бронируют новогодний тур на пять дней и выбирают трехзвездочные отели с завтраками.
Другая половина россиян планирует отметить Новый год дома. Традиционно в квартирах и домах наряжают елку, украшают камины, вешают носки для подарков и готовят праздничные блюда. Согласно данным за 2023 год, на празднование Нового года россияне в среднем потратили 37 668 рублей. Большая часть суммы — это расходы на праздничные развлечения. При этом каждый третий россиянин был готов потратить на торжество больше половины месячного бюджета. Результаты опроса показали, что на праздники 2023–2024 формируется запрос на разнообразие досуга, жители мечтают ярко и насыщенно провести длинные выходные.