Новогодние праздники – 2024: когда выходные, как отметить лучше всех

Новый год в России — самый любимый и долгожданный праздник. Предпраздничная суматоха начинается в декабре с закупки елочных игрушек и подарков, а также составления особого, новогоднего, меню. Взрослые и дети с нетерпением ждут приближения январских каникул. Поскольку два последних дня года приходятся на субботу и воскресенье, в этом году жители России на новый год будут отдыхать 10 дней, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Как провести Новый год в 2024 году и что поставить на праздничный стол — в материале «Известий».

Как отдыхаем на Новый год: официальные выходные в России

В январе 2024 года будет 31 день, из которых 14 выходных и 17 рабочих. Согласно постановлению о переносе выходных дней в 2024 году, которое ранее публиковал Минтруд, новогодние праздники начнутся в субботу, 30 декабря, и продлятся до понедельника, 8 января. Последним рабочим днем 2023 года станет пятница, 29 декабря, а первым рабочим днем в 2024 году — вторник, 9 января. На время новогодних каникул приходится один из главных православных праздников — Рождество Христово: его отмечают в ночь на 7 января.

По Трудовому кодексу РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней отдых переносится на следующий после праздничного рабочего дня. Эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева уточнила, что выходные дни (6 и 7 января) будут автоматически перенаправлены на следующий день. В целях рационального использования отдыха суббота 6 января переносится на 10 мая, а воскресенье 7 января — на вторник 31 декабря 2024 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Всего в 2024 году работающих по пятидневке россиян ждут три шестидневные рабочие недели (в апреле, ноябре и декабре), пять сокращенных (в январе, феврале, марте, июне и ноябре) и майские праздники.

В России нет единого расписания школьных каникул, всё решается на уровне образовательного учреждения. Часто зимние каникулы — как в модульной, так и в четвертной системе — совпадают с новогодними праздниками для всех россиян. В 2024 году для первоклассников пройдут дополнительные зимние каникулы с 19 по 25 февраля.

Подарки на Новый год – 2024 и новогодний стол в год Дракона

2024 год — это год Деревянного Зеленого Дракона. В китайской традиции дерево считается элементом роста и развития. Согласно восточным преданиям, Дракон несет энергию ярко выраженного успеха, стремление к достижению цели, борьбу и храбрость. Подарки к новому году рекомендуется приобретать заранее, не стоит откладывать покупку на последний момент. Это поможет избежать лишних затрат и предпраздничной суматохи, позволит сэкономить не только деньги, но и время, сохранив праздничное настроение. Считается, что подарок, на котором изображен дракон, принесет удачу и счастье в дом. Дети будут рады получить на новый год игрушечного дракона.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Особое внимание стоит уделить оформлению праздничного застолья. Любимыми лакомствами огнедышащего змея являются рыба, морепродукты и мясо. На столе должны быть свежие фрукты, особенно апельсины и мандарины. Эксперты рекомендуют подать именно восемь мандаринов, выложенных на блюде кругом или восьмиугольником. Ведь число «восемь» в китайской культуре считается священным и приносящим удачу. Не стоит включать в новогоднее меню блюда из кролика, курицы, лука и грибов, поскольку на Востоке полагают, что подобная еда может оскорбить Дракона, привести к расставанию с любимыми и проблемам с финансами.

Счастливыми цветами нового года по восточному календарю считаются золотой, серебряный, белый, серы и алый. При оформлении праздничного стола рекомендуется подобрать украшения схожей цветовой гаммы. Кроме того, праздничную картину дополнят свечи и деревянные фигурки в форме дракона.

Как отметить Новый год – 2024

Крупные туристические площадки расспросили россиян о планах на новогодние каникулы. Согласно недавним выводам аналитиков ЮKassa, туроператора Anex и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», было составлено несколько популярных направлений для отдыха в праздники.

Так, около 50% россиян хотят провести новогодние каникулы, путешествуя по различным регионам страны. По числу бронирований лидируют Санкт-Петербург, Москва и Казань. В топ-10 популярных российских городов вошли Сочи, Калининград, Кисловодск, Зеленоградск, Нижний Новгород и горнолыжный курорт Шерегеш. Еще 15% соотечественников отправятся в теплые страны: Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланку и на Мальдивы.

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Аналитики оценили и стоимость жилья на Новый год в разных городах России. Так, в Калининграде средняя цена за ночь в отеле составит 4 274 рубля, а самые дорогие отели ждут туристов в Шерегеше: здесь горнолыжникам придется заплатить до 13 759 рублей в сутки. По данным экспертов, в среднем россияне бронируют новогодний тур на пять дней и выбирают трехзвездочные отели с завтраками.