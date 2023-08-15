Опубликовано расписание школьных каникул в 2023/24 учебном году

Перед новым учебным годом в школах составляют график каникул на осень, зиму и весну. Рекомендуемые даты отдыха устанавливает Министерство образования и науки. Однако руководство общеобразовательных учреждений может выбрать каникулярный период самостоятельно на основе этих рекомендаций. «Известия» публикуют общий график каникул, последних звонков и выпускных на 2023/24 учебный год.

Первый звонок в 2023 году

Первый звонок — это праздник для первоклассников, которые только вступают в школьную жизнь. Традиционно он проходит в День знаний, 1 сентября. Однако его переносят, если торжество приходится на субботу или воскресенье. В 2023 году праздник первоклашек выпадает на пятницу, поэтому состоится в первый день осени.

Четверти и триместры в школе в 2023/24 учебном году

Обучение в российских школах проходит по одной из двух систем: четвертной или триместровой. Первая была принята еще в СССР. Она делит учебный год на четыре части разной длины. Школьники, учащиеся по этой системе, отдыхают четыре раза в год — осенью, зимой, весной и летом.

Триместровую систему также называют модульной. В ней год делится на три отчетных периода — триместра. После выставления оценок школьники уходят на недельные каникулы. В середине триместра учащимся также дается семь дней на отдых. Таким образом, учебный год разделяется на равные части: пять недель обучения, одна неделя каникул.

Каникулярные периоды у тех, кто учится по четвертям, и тех, кто учится по триместрам, различаются.

Осенние каникулы в школе в 2023 году

Дети, которые учатся по четвертной системе обучения, отправятся на каникулы осенью 30 октября и вернутся 5 ноября.

Школьники с триместровой системой будут отдыхать дважды — с 9 по 15 октября и с 20 по 26 ноября. Перед вторыми каникулами они уже получат первые триместровые оценки.

Зимние каникулы в 2023/24 учебном году

Для школьников, учащихся по четвертям, зимние каникулы пройдут с 1 по 8 января. Исключение — первоклассники, для которых предусмотрена дополнительная неделя отдыха с 19 по 25 февраля.

Школьники с модульной системой также будут отдыхать в первую неделю зимы. А вот на каникулы с 19 по 25 февраля уйдут все ученики, независимо от класса.

При этом 30 и 31 декабря в 2023 году выпадают на выходные, поэтому последний день учебы перед новогодними каникулами наступит уже 29 декабря.

Весенние каникулы в школе в 2024 году

У учащихся по четвертям весенние каникулы начнутся 25 марта и закончатся 31 марта. Школьники с триместровой системой будут отдыхать с 8 по 14 апреля.

Весна также богата на праздники и длинные выходные. В понедельник, 8 марта, отмечается Международный женский день, который не будет учебным. В мае школьников также ждут длинные выходные с 29 апреля по 1 мая в связи с Днем весны и труда и «мини-каникулы» с 9 по 12 мая в честь Дня Победы.

Ученики 1-х, 9-х и 11-х классов, обучающиеся по четвертной системе, уйдут на летние каникулы 25 мая. Остальные классы присоединятся к ним 31 мая.

Для учащихся с триместровой системой летние каникулы начнутся 8 июня. При этом оценки будут выставлены уже 29 мая, а на оставшееся время запланированы дополнительные занятия: проектная деятельность, классные часы, экскурсии, консультации и т.д. Однако на практике зачастую после выставления итоговых оценок дети сдают учебники и сразу приступают к отдыху.

Последний звонок в 2024 году

Последний звонок — это праздник прощания со школой для выпускников 11-х классов. Обычно он носит официальный характер. Торжественные мероприятия традиционно проходят 25 мая, однако руководство школы может выбрать другую дату.

Когда выпускной в 2024 году

Выпускные вечера в школах обычно проходят в 20-х числах июня, когда известны результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ). Однако есть даты, в которые этот праздник не отмечается: 21 июня, когда прошли последние выпускные перед Великой Отечественной войной, и 22 июня — в День памяти и скорби.

Чаще всего выпускные проводятся с 23 на 24 июня, однако школа может выбрать другой день.

Расписание каникул в 2023/24 учебном году

Для наглядности «Известия» составили календарь каникул на 2023/24 учебный год.

Для учащихся по четвертной системе:

осенние каникулы — с 30 октября по 5 ноября;

зимние каникулы — с 1 по 8 января;

зимние каникулы для первоклассников — с 19 по 25 февраля;

весенние каникулы — с 25 по 31 марта;

летние каникулы — с 25 мая по 31 августа.

Для учащихся по триместровой системе:

осенние каникулы — с 9 по 15 октября, с 20 по 26 ноября;

зимние каникулы — с 1 по 8 января, с 19 по 25 февраля;

весенние каникулы — с 8 по 14 апреля;

летние каникулы — с 8 июня по 31 августа.

Ранее «Известия» рассказали, что такое продленка в школе и как она будет организована в 2023/24 учебном году.