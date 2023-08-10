Расходная форма: набор школьника обойдется родителям почти в 10 тысяч

Средние траты родителей на сборы детей в школу в начале августа составили 9,5 тыс. рублей, следует из данных ресурса «Чек Индекс». Речь о минимальном наборе, в который входят пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьная форма и туфли. Если добавить к этому списку рюкзак, кроссовки и более широкий набор канцтоваров, траты могут достигать 22 тыс., свидетельствуют данные маркетплейсов. Заранее откладывают деньги на подготовку к школе 40% родителей, а более половины в августе перераспределяют свои расходы в пользу подобных трат, сообщили эксперты «Яндекс Маркета».

Исчерпывающий список

Минимальный набор школьника — пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьная форма и обувь — в среднем обходится родителям в 9,5 тыс. рублей, сообщили «Известиям» сотрудники ресурса «Чек Индекс» (анализирует фискальных данные с 1,1 млн онлайн-касс в России). Столько тратили россияне на подготовку к школе в конце июля – начале августа.

Рост среднего чека по некоторым позициям составил 27%. Например, это касается комплекта канцелярских принадлежностей — в этом году их средняя цена увеличилась до 1260 рублей. На школьную форму тратят 2915 рублей, что на 21% больше, чем в 2022-м.

Сеть «Ашан» оценила набор первоклассника примерно в 6 тыс. рублей, но в эту сумму не вошли обувь и спортивная форма.

Для тех, кто идет в школу впервые, покупка всего необходимого становится важным ритуалом, подтвердила «Известиям» москвичка Ирина, мама будущего первоклассника Арсения.

— Сын с начала июля стал спрашивать меня, когда мы будем покупать тетрадки, ручки, карандаши. Хотел поскорее почувствовать себя школьником. В итоге я впервые за несколько лет приобрела всё к школе для него и старшего ребенка уже в начале августа, а не в последние дни перед учебой, как часто бывало, — поделилась она.

Подавляющее большинство родителей (87%) покупают товары для учебы вместе с детьми, следует и из исследования «Яндекс Маркета», с которым ознакомились «Известия».

«Абсолютно все опрошенные выбирают ранцы только с ребенком. Родители считают, что совместные покупки помогают им лучше понять предпочтения своих детей», — говорится в результатах исследования.

Но чтобы экипировать ребенка к сентябрю, семьям приходится сокращать другие расходы в августе, выяснил «Яндекс Маркет». О том, что пришлось перераспределить доходы, заявило более 50% опрошенных матерей и 35% отцов. 30% экономят на себе, чтобы купить всё лучшее детям. А заранее откладывают деньги на подготовку к школе 40% респондентов.

Опрошенные готовы потратить на ребенка в среднем 22 тыс. рублей.

Приодеть онлайн

Больше половины покупок товаров для школы, по данным аналитиков «Чек Индекса», происходит на онлайн-площадках. Статистика маркетплейсов подтверждает подобные выводы. Так, на Wildberries в первую неделю августа количество приобретенных учебников выросло на 146% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличились объемы продажи пеналов, ручек, ластиков, линеек, фломастеров, карандашей, тетрадей.

— К новому учебному году россияне приобретают для своих детей и рюкзаки: спрос на них увеличился на 98% год к году, — добавили в пресс-службе маркетплейса.

На Ozon ожидают пик продаж школьных товаров в две последние декады августа. Корзины товаров различаются в зависимости от возраста школьников, отметили там.

— Учащимся старших классов преимущественно покупают рубашки, блузки и новые юбки или брюки, а первоклашкам — полный набор одежды, включая обувь. Родители стараются не экономить на одежде для первоклассников и предпочитают брать вещи с учетом их пользы для здоровья детей, например ортопедическую обувь, — рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Одной из самых затратных статей, по их данным, становится верхняя одежда и школьный рюкзак с полным набором необходимых для учебы канцтоваров, в том числе для тех, кто впервые идет в школу. Цена такого набора может достигать 22 тыс. рублей.

— Девочки смогут в этом году купить одежду для школы в среднем за 3,6 тыс. рублей. Эта сумма включает колготки, водолазку, обувь и юбку. Набор с брюками, пиджаком, блузкой и обувью выйдет дороже — около 5,6 тыс. При включении в образ жилета стоимость увеличится до 7,1 тыс., — подсчитали в Ozon.

Образ для юноши обходится примерно в 8 тыс. рублей.

Качество и количество

Полноценных комплектов школьной формы для каждого ребенка стоит приобрести не менее двух, считает дизайнер мужской одежды, владелица Модного Дома Rubleff’ka в Москве и Екатеринбурге Таша Рублева.

Она посоветовала обратить внимание на состав каждого изделия.

— Если погода позволяет, то можно выбирать хлопок, лен, вискозу. На в более холодную погоду обращайте внимание на теплые шерстяные волокна, — порекомендовала она.

При этом стопроцентно натуральная ткань будет очень капризной в уходе, стирке и глажке, напомнила Таша Рублева. Более практичное синтетическое волокно может присутствовать в школьной одежде, но тоже не полностью.

— Если мы говорим про блузки, рубашки и всё, что близко к телу, то в них должно быть не более 30% синтетического волокна. Если это юбки, брюки, сарафаны, жакеты и пиджаки, то не более 40–50%, — отметила она.

Перед покупкой эксперт посоветовала встряхнуть изделие, и если оно электризуется, отказаться от покупки. Также важно обратить внимание на швы, потрогать их.

— Не должно быть выпирающих элементов, потому что они могут вызывать дискомфорт в процессе носки. Швы должны быть ровными и хорошо обработанными. Лучше, если максимальная площадь изделия будет закрыта подкладкой, — пояснила Таша Рублева.

Молнии, пуговицы и декоративные элементы тоже должны быть хорошего качества, крепко держаться, удобно расстегиваться и застегиваться, напомнила эксперт. Если какая-то фурнитура не устраивает, ее можно легко перешить, напомнила эксперт. Но важно также, чтобы в форме были вставки-резинки, позволяющие регулировать ее ширину по мере роста ребенка.

Цвета формы лучше выбирать сдержанные, посоветовала Таша Рублева, а вот с помощью различных оборок, пуговиц, вставок на блузке можно отразить индивидуальность ребенка.