Звездный час: как православные встретили Рождество

В ночь с 6 на 7 января православные христиане отметили один из главных праздников — Рождество Христово. Как прошли торжественные службы — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве. В соборе также присутствуют представители руководства Московской епархии, политические и общественные деятели, простые прихожане
На весь экран
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин впервые за несколько лет прибыл на рождественскую службу в Благовещенский храм в Московском Кремле. До этого он, как правило, встречал православное Рождество не в Москве
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Рождественская литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Службу возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений
На весь экран
Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Прихожане на рождественской службе в храме в честь святителя Николая Чудотворца в станице Луганской
На весь экран
Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Верующие принесли сочиво в храм в честь святителя Николая Чудотворца в станице Луганской
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Торжественное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Отмечать один из главных христианских праздников православные новосибирцы пришли за несколько часов до начала службы
На весь экран
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Церковь иконы Божией Матери «Знамение» Абалакской в Дивногорске
На весь экран
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Звонарь звонит в колокола во время ночной литургии в Знаменском православном храме в Дивногорске
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Торжественная служба накануне Рождества Христова в храме Успения Божией Матери во Владивостоке. Возглавил всенощное бдение настоятель епископ Иннокентий
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Прихожанка во время литургии в храме Успения Божией Матери во Владивостоке
На весь экран
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Рождественская служба в часовне Покровского храма в Мариуполе. Жители города также пришли в храм и для того, чтобы поставить свечи за погибших родных
На весь экран
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Ради безопасности прихожан богослужения во всех храмах ДНР провели не ночью, а утром
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Большое число прихожан собралось в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Всенощное бдение в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.