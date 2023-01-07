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Звездный час: как православные встретили Рождество

Во всех храмах ночью прошли торжественные богослужения
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храме Христа Спасителя в Москве
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В ночь с 6 на 7 января православные христиане отметили один из главных праздников — Рождество Христово. Как прошли торжественные службы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве. В соборе также присутствуют представители руководства Московской епархии, политические и общественные деятели, простые прихожане
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин впервые за несколько лет прибыл на рождественскую службу в Благовещенский храм в Московском Кремле. До этого он, как правило, встречал православное Рождество не в Москве
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Рождественская литургия
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Рождественская литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Службу возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений
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Верующие на рождественской службе
Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Прихожане на рождественской службе в храме в честь святителя Николая Чудотворца в станице Луганской
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Верующие принесли сочиво
Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Верующие принесли сочиво в храм в честь святителя Николая Чудотворца в станице Луганской
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Рождественское богослужение
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Торжественное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
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Рождественское богослужение
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Отмечать один из главных христианских праздников православные новосибирцы пришли за несколько часов до начала службы
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Церковь иконы Божией Матери
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Церковь иконы Божией Матери «Знамение» Абалакской в Дивногорске
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Звонарь
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Звонарь звонит в колокола во время ночной литургии в Знаменском православном храме в Дивногорске
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Настоятель храма Успения Божией Матери епископ Иннокентий
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Торжественная служба накануне Рождества Христова в храме Успения Божией Матери во Владивостоке. Возглавил всенощное бдение настоятель епископ Иннокентий
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Верующая
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Прихожанка во время литургии в храме Успения Божией Матери во Владивостоке
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Священнослужители
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Рождественская служба в часовне Покровского храма в Мариуполе. Жители города также пришли в храм и для того, чтобы поставить свечи за погибших родных
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Священнослужители
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Ради безопасности прихожан богослужения во всех храмах ДНР провели не ночью, а утром
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Верующие
Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Большое число прихожан собралось в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
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Верующие
Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Всенощное бдение в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
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