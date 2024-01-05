Прокуратура Нью-Йорка потребовала взыскать с Трампа $370 млн

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс потребовала от суда взыскать с экс-президента США Дональда Трампа $370 млн по делу о махинациях с активами Trump Organization. Об этом 5 января сообщил телеканал ABC News.

Отмечается, что именно в эту сумму оценивается доход Трампа, который тот смог получить благодаря завышению стоимости своих активов. Помимо этого, Джеймс просит суд пожизненно отстранить политика, а также двух бывших сотрудников Trump Organization Аллена Вайссельберга и Джеффри Маккони от «участия в индустрии недвижимости» в штате Нью-Йорк.

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании в рамках гражданского дела о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии Джеймс, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. По мнению прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. В частности, как настаивает ведомство, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, ряда офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита Трампа настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.

Ранее, 11 декабря, Трамп отказался давать показания в нью-йоркском суде по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. Свое уголовное преследование он назвал вмешательством в грядущие выборы и охотой на ведьм.

6 ноября команда Трампа отметила, что она довольна тем, как бизнесмен дает показания в ходе судебного заседания по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Телеканал CNN добавил, что бизнесмен превращает заседание в шоу. По мнению самого Трампа, весь судебный процесс является попыткой администрации президента США Джо Байдена вмешаться в грядущие президентские выборы.

Слушание по делу о мошенничестве в отношении Трампа и его компании началось 2 октября. Перед началом судебного процесса в суде Манхэттена в Нью-Йорке бывший американский лидер назвал его обманом и постановкой. Он также отметил коррумпированность генерального и окружного прокуроров.

26 сентября агентство Reuters сообщало, что суд в США признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве. Судья отказался отклонить иск генерального прокурора штата Летиции Джеймс, которая выдвинула Трампу обвинения в незаконном завышении его активов и чистого состояния.

На данный момент бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел.