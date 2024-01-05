В Киеве сообщили об ударе России по месту разработки передовых ракет ВСУ

Российские военные ударили по месту разработки новейших ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 января заявил киевский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала «Сейчас».

«29 декабря и 2 января они (солдаты ВС РФ. — Ред.) били в том числе и по тем нашим предприятиям, которые производят современную технику — беспилотные летательные аппараты. А также по местам разработки наших новейших ракет. Вот туда и наносились удары», — сказал аналитик.

По словам Гетьмана, именно благодаря разведывательным мероприятиям российской армии стала возможна такая «чувствительная» потеря военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Он также подчеркнул, что информация о стратегических объектах «черпается из открытых источников в интернете». Аналитик обратил внимание на то, что публикация властями Киева данных об этих организациях является «странной».

В этот же день, 5 января, экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли массированные удары по объектам Украины, чтобы истощить боезапас противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии. По его словам, ВС РФ наносят удары по инфраструктуре, используя количественный перевес в ракетах.

4 января депутат Верховной рады Украины Кира Рудык сравнила удар ВКС РФ по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве с концом света. При этом Рудык усомнилась, что украинская ПВО смогла перехватить снаряды.

До этого, 2 января, обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский оценил удар РФ по продвинутой военной инфраструктуре Киева. Он отметил, что западные системы ПВО, поставленные Украине, оказались бессильны против российских ракет, которые проломили «зонтик» ПВО. В результате украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, указал он.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов, ремонту вооружения и военной техники, в Киеве и его пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.