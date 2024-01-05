Над иранской мечетью Джамкаран подняли красный «флаг мести»

В Иране в городе Кум над мечетью Джамкаран подняли красный «флаг мести», являющийся символом стремления отомстить за погибших в теракте в Кермане 3 января. Соответствующими кадрами 5 января поделилось агентство Tansim.

Последний раз красный флаг над мечетью поднимали в начале 2020 года после убийства командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Он был снят после атаки со стороны Ирана американских баз в Ираке.

Серия из двух взрывов вблизи кладбища, где похоронен Сулеймани, в Кермане произошла в среду, 3 января. Заместитель губернатора Кермана Рахман Джалали квалифицировал произошедшее как теракт. По последним данным, 95 человек погибли в результате взрывов.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования руководству Ирана в связи с трагическими последствиями взрывов в провинции Керман. Он направил обращение президенту республики и верховному руководителю. Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президент Исламской Республики Эбрахим Раиси заявил в тот же день, что исполнители и руководители теракта будут найдены и наказаны. Позже, 5 января, глава МВД Ирана Ахмад Вахиди сообщил о задержании ряда лиц, причастных к теракту на кладбище.

Ответственность за произошедшее на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).