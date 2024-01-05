Глава МВД Ирана сообщил о задержании причастных к теракту в Кермане лиц

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди сообщил о задержании ряда лиц, причастных к теракту на кладбище в провинции Керман в день памяти генерала Сулеймани. Об этом 5 января сообщило агентство IRNA.

Так, согласно информации, правоохранительным органам удалось найти зацепки, в результате чего был задержан ряд лиц, причастных к происшествию.

Накануне террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в Кермане. В этот же день иранское агентство IRNA сообщало, что взрывы в Кермане стали результатом действий террориста-смертника. Такой вывод был сделан после анализа записи с камер видеонаблюдения.

Серия из двух взрывов вблизи кладбища в Кермане произошла в среду, 3 января. Заместитель губернатора Кермана Рахман Джалали квалифицировал произошедшее как теракт. По последним данным, 95 человек погибли в результате взрывов.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования руководству Ирана в связи с трагическими последствиями взрывов в провинции Керман. Он направил обращение президенту республики и верховному руководителю. Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президент Исламской Республики Эбрахим Раиси заявил в тот же день, что исполнители и руководители теракта будут найдены и наказаны.