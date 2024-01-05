Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ
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- Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ
В результате обстрела Горловки Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали два человека. Об этом 5 января сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«Количество раненых горловчан в результате обстрела жилмассива «Комсомолец» со стороны ВФУ увеличилось до двух», — говорится в сообщении.
Приходько добавил, что квартира одного из зданий жилмассива была повреждена прямым попаданием снаряда ВСУ. Взрывы также фиксировались в непосредственной близости от микрорайона «Квартал 245».
Ранее, 3 января, в результате обстрела Горловки ВСУ была повреждена школа-интернат. По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с начала суток ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 мм, четыре из них — кассетные.
До этого, 29 декабря, сообщалось, что в результате обстрела центра Горловки из РСЗО «Град» со стороны украинских войск было повреждено более 10 жилых домов и здание института, одна женщина получила тяжелые ранения. На кадрах видно, что повреждения получило остекление многоквартирного жилого дома и припаркованный автомобиль.