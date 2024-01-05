В Финляндии заявили о сохранении статуса транзитера ядерного топлива из РФ

Финляндия продолжит осуществлять транзит российского ядерного топлива, последняя поставка прошла в декабре, когда все автотранспортные Контрольно-пропускные пункты (КПП) пункты на финско-российской границе были почти все время перекрыты. Об этом 5 января ТАСС сообщил представитель пресс-службы Управления радиационной и ядерной безопасности республики Ристо Исакссон.

Он напомнил, что транзитные перевозки из России были запущены осенью 2022 года.

«Само по себе ядерное топливо не подпадает под санкции, и можно ожидать, что транзит будет осуществляться до тех пор, пока не будут введены санкции в отношении ядерного топлива», — пояснил Исакссон.

По словам представителя регулятора, в 2023 году было осуществлено несколько транзитов.

Власти Финляндии закрывали все КПП на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря из-за наплыва мигрантов из третьих стран.

После этого, 14 декабря, страна ненадолго возобновила работу двух КПП, сняв ограничения на их работу и открыв пассажирское и грузовое движение через пункты пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)».

Позднее, 31 декабря, финский премьер-министр Петтери Орпо в своем новогоднем послании заявил, что правительство страны ищет новые варианты решения проблемы с мигрантами на границе с Россией. Он также признал, что закрытие границ усложнило жизнь множества людей и компаний.