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Военные США могут помочь Японии с ликвидацией последствий землетрясений

Япония планирует работать с военными США над ликвидацией последствий землетрясений
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Фото: Joint Staff Office of the Defense Ministry of Japan/HANDOUT via REUTERS
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Правительство Японии планирует сотрудничать с американскими военными в ликвидации последствий землетрясений. Об этом 4 января сообщает газета Nikkei со ссылкой на источники.

Отмечается, что сторонам еще нужно обговорить детали сотрудничества, в том числе дату его начала. Помощь будет включать перевозку гуманитарных грузов и людей, покинувших дома из-за землетрясений. Как указала газета, другие страны также предложили помощь Японии, но она пока планирует получить поддержку только от США.

«Силы США в Японии способны на самостоятельные действия. Мы будем сотрудничать в рамках функций Сил самообороны (Японии. — Ред.)», — приводит газета слова высокопоставленного чиновника из японского правительства.

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1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, позже она была отменена. 3 января в префектуре Исикава произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5 балла. Отмечается, что толчки были зафиксированы в 10:54 по местному времени (04:54 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км под водой.

По последний данным, в результате землетрясений в Японии погибли 78 человек. Также более 100 человек получили травмы различной степени тяжести. Большинство жертв и пострадавших — жители префектуры Исикава. Еще по меньшей мере 51 человек числится пропавшим без вести.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 2 января заявил, что правительство направило подразделения Сил самообороны для оказания помощи в ликвидации последствий серии землетрясений.

2 января агентство Reuters написало, что более 120 человек ожидают помощи спасателей после землетрясений в Японии. По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, спасателям было трудно добраться до северной оконечности полуострова. Там были зафиксированы множество пожаров и обширные повреждения зданий и инфраструктуры.

Китай 3 января выразил готовность предоставить Японии помощь в связи с землетрясениями. При этом спикер МИДа Ван Вэньбинь заявил, что китайских граждан среди погибших в результате землетрясений в Японии нет.

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