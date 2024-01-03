Число жертв землетрясений в Японии возросло до 62

Общее число жертв землетрясений в Японии достигло 62. Об этом 3 января сообщил портал 47 News со ссылкой на данные региональных властей.

Также более 100 человек получили травмы различной степени тяжести. Большинство жертв и пострадавших — жители префектуры Исикава.

В регионе в результате землетрясений произошли многочисленные пожары. Уничтожено более 200 жилых домов и свыше 100 построек. Спасатели, работники экстренных служб и солдаты сил самообороны страны продолжают осуществлять разбор завалов и поиск людей.

В связи с последствиями землетрясения было эвакуировано порядка 60 тыс. жителей префектур Исикава, Ниигата и других областей. Более 33 тыс. домов остались без электричества, в пострадавших регионах наблюдаются перебои в работе интернета и мобильной связи. В ряде поселков сохраняется проблема с водоснабжением.

1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, а позже была отменена.

На следующий день премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство направило подразделения сил самообороны для оказания помощи в ликвидации последствий серии землетрясений.

2 января агентство Reuters написало, что более 120 человек ожидают помощи спасателей после землетрясений в Японии. По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, спасателям было трудно добраться до северной оконечности полуострова. Там были зафиксированы множество пожаров и обширные повреждения зданий и инфраструктуры.