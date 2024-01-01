Новое землетрясение произошло в японской префектуре Исикава. Об этом в понедельник, 1 января, сообщает телеканал NHK.

По данным национального метеорологического управления, магнитуда толчков составила 4,6. При этом первоначально сообщалось, что магитуда землетрясения была 7. Через несколько минут ошибочные данные были исправлены.

1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. На фоне землетрясений объявлена угроза цунами высотой до 5 м, однако позднее она была отменена. По крайней мере два человека погибли в Японии в результате землетрясений.

Также в этот день угрозу цунами объявили на Сахалине. Сообщалось, что под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова. Позднее угрозу цунами объявили во Владивостоке и Находке. Отмечалось, что высота волны составит 0,3 м.