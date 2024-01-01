Угроза цунами высотой до 5 м объявлена в Японии
Угроза цунами высотой до 5 м объявлена в Японии, сообщает 1 января телеканал NHK.
«К побережью [Японского моря] приближаются волны цунами. Эвакуируйтесь как можно быстрее. Возможны неоднократные удары волн. Оставайтесь в эвакуации до отмены всех предупреждений», — говорится в сообщении.
Предупреждению предшествовали землетрясения магнитудой 5,6 и 7,4 на западе страны, которые произошли с разрывом в 4 минуты. По данным специалистов, сильные подземные толчки ощущались в Киото и Осаке.
В настоящее время проходит проверка состояния объектов атомной энергетики страны.
В октябре к югу от японского архипелага Идзу произошло землетрясение магнитудой 6,6, объявлялась угроза цунами. Ожидаемая высота волны цунами прогнозировалась до 1 м, тогда последствия волн были минимальными.