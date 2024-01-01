В Японии отменили угрозу большого цунами

Угроза большого цунами в Японии снята, но сохраняется угроза цунами из-за землетрясений. Об этом 1 января сообщает телеканал NHK.

Ожидается, что высота волн, которые достигнут северо-западного побережья острова Хонсю, достигнет 3 м. В ряде мест уже произошло цунами высотой до 1,2 м.

В то же время генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси сообщил, что в результате землетрясений обрушились несколько домов.

«К настоящему времени известно о шести случаях обрушения домов, где под завалами могут находиться люди», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, число пострадавших пока неизвестно.

1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. На фоне землетрясений объявлена угроза цунами высотой до 5 м. В стране началась проверка состояния объектов атомной энергетики.

Угрозу цунами также объявили на Сахалине. Сообщалось, что под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова. Позднее угрозу цунами объявили во Владивостоке и Находке. Отмечалось, что высота волны составит 0,3 м.