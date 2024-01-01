Угроза цунами вслед за Сахалином объявлена во Владивостоке и Находке

Угроза цунами 1 января объявлена во Владивостоке и Находке, ранее аналогичное сообщение распространили на Сахалине.

«Согласно информации центра «Цунами», волна ожидается со стороны Уссурийского залива», — сообщила администрация Владивостока в своем Telegram-канале.

Высота волны составит 0,3 м. Ожидается, что природное явление достигнет берегов Владивостока в 19:36 (12:36 мск).

«Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег», — призвали в администрации города.

Среди прочего о возможной угрозе цунами также сообщила администрации Находкинского городского округа. Предварительно, опасности для населения нет.

Ранее в этот день ГУ МЧС по Сахалинской области объявило об угрозе цунами на Сахалине. Под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова, уточнили в ведомстве.

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