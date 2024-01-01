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Угроза цунами объявлена на Сахалине

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Фото: ТАСС/Елена Верещака
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На Сахалине объявлена угроза цунами, под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий прохождения волн цунами, готовы к реагированию», — сказано в сообщении.

Находящимся в прибрежной части Татарского пролива следует немедленно покинуть побережье и укрыться на возвышенностях до 30–40 м над уровнем моря. Покидать возвышенность нужно только после объявления отбоя тревоги цунами.

Находящиеся в портах суда выходят в открытое море, силы для ликвидации последствий прохождения волн цунами готовы к реагированию.

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Ранее в понедельник серия землетрясений произошла у берегов Японии. Первые подземные толчки были зафиксированы в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. Метеорологи объявили угрозу цунами высотой до 5 м по всему западному побережью Японии, объявлена эвакуация населения.

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