Новое землетрясение магнитудой 5,7 произошло в японской префектуре Исикава
Новое землетрясение магнитудой 5,7 произошло в японской префектуре Исикава. Об этом в понедельник, 1 января, сообщает портал 47news.
Днем 1 января в Японии произошла серия мощных землетрясений, первые подземные толчки были зафиксированы в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 баллов.
Позднее стало известно о еще одном, более мощном землетрясении магнитудой 7,6 в префектуре Исикава. Удар был зафиксирован в 16:10 (10:10 мск), его эпицентр находился в районе населенного пункта Ното.
В префектуре из-за землетрясений без электроснабжения осталось около 32,5 тыс. домов.
На фоне землетрясений объявлена угроза цунами высотой до 5 м. В стране началась проверка состояния объектов атомной энергетики.