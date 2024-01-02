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В Японии более 120 человек ожидают эвакуации после землетрясений
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В Японии более 120 человек ожидают эвакуации после землетрясений

Reuters: более 120 человек ожидают эвакуации после землетрясений в Японии
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Фото: REUTERS/Kyodo
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Более 120 человек ожидают помощи спасателей после землетрясений в Японии. Об этом сообщает Reuters во вторник, 2 января.

«К месту землетрясения на полуострове Ното в префектуре Исикава была отправлена ​​спасательная бригада численностью 3 тыс. человек, состоящая из военнослужащих, пожарных и полицейских со всей страны», — пишет агентство.

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, спасателям было трудно добраться до северной оконечности полуострова. Там были зафиксированы множество пожаров и обширные повреждения зданий и инфраструктуры.

«Позже представитель его правительства сообщил, что около 120 человек ожидают спасения», — добавляет агентство.

Уточняется, что многие железнодорожные перевозки и рейсы в этот район были приостановлены. Аэропорт Ното также закрыт из-за повреждения взлетно-посадочной полосы, терминала и подъездных дорог. Как указано, 500 человек находятся в транспортных средствах на стоянке и не могут их покинуть.

Также отмечается, что в Судзу, расположенном в Исикаве, предположительно, разрушено до тысячи домов в результате стихийного бедствия.

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По последним данным, число жертв землетрясений в Японии возросло до 48 человек. Как указывалось, 20 человек погибли в Судзу, 19 — в городе Вадзима, пять — в Нанао, двое — в Анамидзу и еще двое в Хакуе и Сике.

1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, а позже была отменена.

На следующий день премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство направило подразделения сил самообороны для оказания помощи в ликвидации последствий серии землетрясений.

Портал Nikkei со ссылкой на управление делами двора императора Нарухито сообщил, что из-за стихийного бедствия в стране отменены ежегодные праздничные мероприятия у императорского дворца в Токио 1 и 2 января.

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