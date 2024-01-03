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Китай выразил готовность предоставить Японии помощь в связи с землетрясениями

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Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON
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Китай готов оказать помощь Японии в связи с сильными землетрясениями. Об этом 3 января сообщило Reuters со ссылкой на заявление министерства иностранных дел КНР.

При этом спикер министерства Ван Венбин заявил, что китайских граждан среди погибших в результате землетрясений в Японии нет.

Ранее в этот день в японской префектуре Исикава произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Отмечается, что толчки были зафиксированы в 10:54 по местному времени (04:54 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км под водой.

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1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. Позднее там же произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, а позже была отменена.

На следующий день премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство направило подразделения сил самообороны для оказания помощи в ликвидации последствий серии землетрясений. По последним данным, общее число жертв землетрясений в Японии достигло 62. Также более 100 человек получили травмы различной степени тяжести. Большинство жертв и пострадавших — жители префектуры Исикава.

2 января агентство Reuters написало, что более 120 человек ожидают помощи спасателей после землетрясений в Японии. По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, спасателям было трудно добраться до северной оконечности полуострова. Там были зафиксированы множество пожаров и обширные повреждения зданий и инфраструктуры.

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