Военный и экономический баланс в украинском конфликте сместился в пользу России, переломить эту тенденцию уже не представляется возможным. Такая ситуация дает основания для начала мирных переговоров, пока это возможно, заявил 4 января директор Евразийской программы американского Института Куинси Анатоль Ливен для портала Responsible Statecraft (RS).

Он отметил, что помощь США Украине не остается на прежнем уровне. Отчасти это связано с новыми обязательствами американских властей перед Израилем, оказавшимся в палестино-израильском конфликте.

Ни США, ни Европа не могут достичь своих целей по увеличению производства артиллерийских снарядов, которые Россия выпускает примерно в три-пять раз быстрее, чем Украина, указал эксперт.

По его словам, отмечаются и нехватка рабочей силы на Украине, а также появление драконовских мер по призыву на военную службу.

Ливен считает, что если партнеры Украины будут и далее тянуть с переговорами, то условия, на которых мир будет заключен, станут намного хуже для Украины и гораздо более унизительными для Запада.

Ранее, 30 декабря, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев никогда не пойдет на переговоры с Россией, а предъявит ей ультиматум. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу и всегда отвечала самым серьезным образом на попытки нападать на нее.

До этого, 28 декабря, французский телеканал TVL заявил, что после неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве вспоминают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам. Там отметили, что Киев в замешательстве, так как не может найти способов объяснить населению необходимость отступления своей армии.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский мыслит категориями войны и не стремится установить в своей стране мир. Он напомнил, что на Украине до сих пор действует запрет на переговоры с Россией, который установили еще 30 сентября 2022 года. С тех пор со стороны киевской администрации не было ни одной попытки решить вопрос мирным путем, уточнил дипломат.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.