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Число жертв землетрясений в Японии возросло до 78

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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По меньшей мере 78 человек погибли в результате землетрясений в Японии. Об этом 4 января сообщил портал 47 News со ссылкой на власти префектуры Исикава.

«Согласно статистике префектуры, число погибших в городе Вадзима <…> составило 78 человек. Число пропавших без вести достигло 15, местные власти спешат найти и спасти выживших», — говорится в публикации.

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Накануне сообщалось, что общее число жертв землетрясений в Японии достигло 62. Также более 100 человек получили травмы различной степени тяжести. Большинство жертв и пострадавших — жители префектуры Исикава.

1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, а позже была отменена. 3 января префектуре Исикава произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Отмечается, что толчки были зафиксированы в 10:54 по местному времени (04:54 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км под водой.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 2 января заявил, что правительство направило подразделения сил самообороны для оказания помощи в ликвидации последствий серии землетрясений.

2 января агентство Reuters написало, что более 120 человек ожидают помощи спасателей после землетрясений в Японии. По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, спасателям было трудно добраться до северной оконечности полуострова. Там были зафиксированы множество пожаров и обширные повреждения зданий и инфраструктуры.

Китай 3 января выразил готовность предоставить Японии помощь в связи с землетрясениями. При этом спикер министерства Ван Венбин заявил, что китайских граждан среди погибших в результате землетрясений в Японии нет.

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