Рост наступательных возможностей России сделает 2024 год крайне тяжелым для Киева. Об этом 2 января заявил колумнист британского портала UnHerd Арис Руссинос.

«Обещанное Западом увеличение производства боеприпасов просто не материализовалось, в то время как переход России к военной экономике и захват ею западных компаний в ответ на санкционный режим, последствия которого оказались противоположными ожидаемым, обеспечили России как новый наступательный потенциал, так и экономический бум», — подчеркнул журналист.

По мнению Руссиноса, западные страны обманули киевский режим, не сумев быстро нарастить производство боеприпасов вопреки всем обещаниям. Щедрые поставки вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не повторятся, предупредил он.

Обозреватель заметил, что теперь власти Киева находятся в очень опасной ситуации, так как Украина должна будет мобилизовать полмиллиона человек только для того, чтобы удержать оборону. Помимо этого, он отметил, что «строптивые призывники» проявят себя на поле боя гораздо хуже, чем мотивированные добровольцы.

«В результате нынешняя зима для Украины выдалась мрачной. Но предстоящий год, похоже, будет намного хуже», — резюмировал Руссинос.

3 января координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки считают значительными военные ресурсы России в воздухе и на земле. Кроме того, США признают преимущество над Украиной по числу военнослужащих.

Накануне колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

30 декабря отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос заявил, что Россия превосходит Украину в производстве вооружений, в особенности крылатых ракет.

Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation писала, что победа Киева маловероятна, поэтому Соединенные Штаты и страны Европы должны посадить президента Украины Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили там.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.