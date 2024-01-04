Трамп подал апелляцию в Верховный суд США об отмене постановления в Колорадо

Дональд Трамп официально обратился в Верховный суд США с просьбой отменить решение Верховного суда штата Колорадо, согласно которому он исключен из избирательных бюллетеней штата в 2024 году, сообщает 3 января CNN Politics.

«Верховный суд должен рассмотреть вопрос первостепенной важности, отменить решение Верховного суда Колорадо в суммарном порядке и вернуть избирателям право голосовать за выбранного ими кандидата», — написали в апелляционном заявлении адвокаты бывшего президента США.

Юристы Трампа утверждают, что «вопрос права» на пост президента должен решаться конгрессом, а не штатами, и Верховный суд Колорадо допустил ошибку, когда постановил, что 6 января 2021 года произошло восстание, в котором Трамп «участвовал».

Маловероятно, что Верховный суд разрешит дело на этой неделе. Если судьи возьмутся за разбирательство и придут к выводу, что Трамп не имеет права занимать государственные должности, то любые голоса, отданные за него, не будут учитываться. Праймериз в штате назначены на супервторник 5 марта.

Трампу предъявлено 91 уголовное обвинение, 17 из которых — за подрывную деятельность на выборах. В деле о подрывной деятельности на федеральных выборах Верховный суд США также должен рассмотреть заявление Трампа о том, что он пользуется иммунитетом от судебного преследования за любые действия на своем посту.

2 января адвокаты экс-президента и бизнесмена Трампа подали апелляцию на решение главного избирательного органа штата Мэн о недопуске Трампа к праймериз. Они назвали решение госсекретаря штата Мэн результатом процесса, искаженного предвзятостью и повсеместным отсутствием надлежащей правовой процедуры.

28 декабря госсекретарь американского штата Мэн Шенна Беллоуз заявила, что не может допустить экс-президента Дональда Трампа до предварительных выборов Республиканской партии в регионе. Она заявила, что бывший президент не должен иметь права участвовать в соответствии с разделом 3 14-й поправки к конституции, согласно которому те, кто дал присягу поддерживать конституцию, не могут занимать госдолжность, если они участвуют в мятеже.

Ранее, 26 декабря, Верховный суд штата Мичиган отклонил иск о недопуске экс-президента Дональда Трампа к выборам главы государства в следующем году. Судья указал, что государственный секретарь штата не имеет полномочий в проверке правомочности первичных кандидатов в президенты.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, так как ранее суд постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году.