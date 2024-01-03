Аргентина призвала Великобританию вернуть Фолклендские острова

Власти Аргентины призвали Великобританию вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова и предложили провести переговоры по этому вопросу. Об этом говорится на сайте МИД латиноамериканской страны в опубликованном 3 января документе.

«Спустя 191 год после незаконной оккупации Мальвинских островов правительство и народ Аргентины вновь подтверждают свои законные и неотъемлемые суверенные права на Мальвинские острова, Южную Георгию, Южные Сандвичевы острова и прилегающие морские районы. <...> Правительство Аргентины в очередной раз выражает готовность возобновить двусторонние переговоры с целью поиска решения этого спора о суверенитете в соответствии с соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в тексте.

МИД подчеркнуло, что Аргентина считает, что Великобритания «незаконно оккупировала» Мальвинские острова. Также отмечается, что Буэнос-Айрес хочет поддерживать «зрелые отношения» с Лондоном в вопросах, представляющих взаимный интерес, несмотря на спор о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов.

Ранее, 21 ноября, издание The Daily Telegraph писало, что президент Аргентины Хавьер Милей заявил о намерении рассмотреть различные дипломатические пути, чтобы вернуть Фолклендские острова, основываясь на подобной передаче Гонконга Китаю в 1997 году.

В ответ на это политолог Марат Баширов в беседе с «Известиями» указал, что это заявление является популизмом. Он отметил, что Великобритания никогда не отдаст Фолклендские острова добровольно, поэтому возврат этого возможен только вооруженным путем.

Также в ответ на заявление Милея о возврате Фолклендов в Лондоне заявили о том, что не намерены пересматривать статус архипелага. Как указал официальный представитель премьер-министра страны, чьи слова приводит британская газета Express, вопрос Фолклендов уже давно решен и возвращаться к нему не планируется.

Милей стал победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура голосования, прошедшего 19 ноября, набрав 56% голосов.

В своей первой речи после избрания Милей охарактеризовал обстановку в стране как критическую, добавив, что Аргентине требуются радикальные перемены.

Фолклендские острова расположены в юго-западной части Атлантического океана. Великобритания присоединила их в 1833 году. Почти 200 лет острова являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война, в которой победила Британия. Аргентина потеряла 649 военнослужащих, а потери британской стороны составили 255 человек.