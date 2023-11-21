В Британии заявили об отсутствии планов по пересмотру статуса Фолклендов

Великобритания не намерена пересматривать статус Фолклендских островов, несмотря на намерение нового президента Аргентины Хавьера Милея вернуть архипелаг. Об этом во вторник, 21 ноября, пишет британская газета Express.

«Это давно решенный вопрос, возвращаться к нему не планируется. Положение Фолклендских островов было определено уже давно, оно не будет изменено», — цитирует издание официального представителя премьер-министра страны.

Кроме того, авторы работы напомнили, что в ходе заключительных телевизионных предвыборных дебатов Милей упомянул про острова. Он сказал, что теперь важно приложить все усилия, чтобы вернуть их по дипломатическим каналам.

Милей стал победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура голосования, прошедшего 19 ноября. После подсчета 87% бюллетеней за него отдали 56% голосов, а за его соперника, кандидата от правящей партии Серхио Массу, — 44%.

На следующий день Милей, крайне правый политик, пообещал работать со всеми странами «свободного мира». Он подчеркнул, что обязательствами государства являются демократия, мир и свободная торговля.

Помимо этого, в своей первой речи после избрания Милей охарактеризовал обстановку в стране как критическую. Он добавил, что стране требуются радикальные перемены. Милей отметил, что власти будут работать со всеми странами свободного мира, чтобы «построить лучшее будущее».

Фолклендские острова расположены в юго-западной части Атлантического океана. Великобритания присоединила их в 1833 году. Почти 200 лет острова являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война, в которой победила Британия. Аргентина потеряла 649 военнослужащих, а потери британской стороны составили 255 человек.