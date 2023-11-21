Политолог назвал популизмом слова президента Аргентины о возвращении Фолклендов

Политолог Марат Баширов в беседе с «Известиями» 21 ноября прокомментировал слова новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея о намерении вернуть стране Фолклендские острова. Как указал политолог, это заявление является популизмом.

Ранее во вторник издание The Daily Telegraph писало, что Милей заявил о намерении рассмотреть различные дипломатические пути, чтобы вернуть Фолклендские острова, основываясь на подобной передаче Гонконга Китаю в 1997 году.

«Это просто слова. Великобритания никогда не отдаст Фолклендские острова добровольно, то есть возврат этого возможен только вооруженным путем. Поэтому это популизм, <...> сказать ему [Милею] нечто то, что вообще не имеет отношения к реальной действительности, — для него это легко, так что это очередное сотрясание воздуха, не более того», — сказал Баширов.

В ответ на заявление Милея о возврате Фолклендов в Лондоне заявили о том, что не намерены пересматривать статус архипелага. Как указал официальный представитель премьер-министра страны, чьи слова приводит британская газета Express, вопрос Фолклендов уже давно решен и возвращаться к нему не планируется.

Милей стал победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура голосования, прошедшего 19 ноября, набрав 56% голосов.

В своей первой речи после избрания Милей охарактеризовал обстановку в стране как критическую, добавив, что Аргентине требуются радикальные перемены.

Фолклендские острова расположены в юго-западной части Атлантического океана. Великобритания присоединила их в 1833 году. Почти 200 лет острова являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война, в которой победила Британия. Аргентина потеряла 649 военнослужащих, а потери британской стороны составили 255 человек.