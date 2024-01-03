Президент Казахстана Токаев назвал причины массовых беспорядков в январе 2022 года

Предпосылками к массовым беспорядкам в январе 2022 года в Казахстане стали социально-экономические проблемы и общий застой в обществе, заявил 3 января президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan («Суверенный Казахстан»).

«На мой взгляд, к трагическим январским событиям привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества», — сказал он.

Токаев пояснил: после его избрания президентом в 2019 году был взят курс на демократизацию политической системы, разрабатывались реформы, к чему подключились общественники, гражданские активисты, эксперты.

«Скажу откровенно: этот новый курс вызвал резкое неприятие влиятельных лиц, воспринявших его как угрозу глубоко укоренившемуся положению дел в стране и своему привилегированному статусу во властных структурах. С их стороны постепенно нарастало скрытое, а зачастую и открытое сопротивление реформам. В конце концов, чтобы повернуть вспять преобразования и восстановить прежние порядки, они решились на крайние меры», — сказал Токаев.

По словам главы Казахстана, упомянутая группа высокопоставленных лиц имела большое влияние на силовые структуры и криминалитет. Это привело к тому, что был выбран вариант насильственного захвата власти, подготовка к которому велась с середины 2021 года.

«Затем правительство приняло непродуманное, неправомерное решение по резкому повышению цен на сжиженный газ, и в Мангистауской области подстрекаемые провокаторами люди вышли на демонстрации», — объяснил он сценарий протестных событий.

2 января 2022 года в Казахстане вспыхнули массовые протесты по поводу повышения цен на сжиженный газ. Вскоре митинги переросли в беспорядки. В Алма-Ате радикалы ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и разгромили несколько строений. В ходе беспорядков тогда погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Вскоре в страну были введены миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Спустя несколько дней ситуация стабилизировалась.