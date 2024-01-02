ВС РФ за сутки перехватили 11 украинских снарядов и ракету «Ольха»

Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки перехватили 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Об этом 2 января, во вторник, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», — говорится в сообщении министерства.

Помимо этого, были уничтожены 34 беспилотных летальных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот день сработала система противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородом. Были сбиты четыре воздушные цели на подлете к городу. По предварительной информации, пострадал один человек. Также в городе была запущена система ракетной опасности, власти призвали горожан спуститься в укрытия. Позднее сигнал был отменен.

Накануне, 1 января, ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 в Днепропетровской области. Помимо этого, в течение суток российские силы перехватили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и еще шесть снарядов РСЗО «Ураган».

В тот же день Минобороны показало видео, как расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укрепленные позиции украинских военных, а также лодки противника на правом берегу Днепра.

До этого, 29 декабря, в Минобороны сообщили, что в период с 23 по 29 декабря войска РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все из которых поражены. Их нанесли по целям, которые включали военно-промышленный комплекс, аэродромную инфраструктуру, арсеналы, а также места хранения оружия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.